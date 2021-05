Rumo a Barranquilla: Atlético volta a viajar após cinco partidas em BH

Alvinegro não jogou em BH em apenas três das 16 partidas na temporada (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) partida fora de Belo Horizonte na quinta-feira, às 21h, contra o América de Cáli-COL, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Após 22 dias e cinco jogos, o Galo deixa a capital mineira para ir a Barranquilla, na Colômbia. O Atlético voltará a disputar umafora de Belo Horizonte na quinta-feira, às 21h, contra o América de Cáli-COL, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Após 22 dias e cinco jogos, o Galo deixa a capital mineira para ir a Barranquilla, na Colômbia.









A última viagem do Atlético foi em 21 de abril, quando empatou por 1 a 1 com o contra o Deportivo La Guaira-VEN, em Caracas, na Venezuela, pela primeira rodada da Libertadores. Desde então, o time disputou três jogos pelo Campeonato Mineiro e dois pela Copa Libertadores, todos na capital.





No dia 24 de abril, o clube seria o visitante contra o Athletic, em São João del-Rei, pela 11ª rodada do estadual. Por falta de iluminação no Estádio Joaquim Portugal, o jogo foi inicialmente cogitado na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. No entanto, por restrições em função do avanço do coronavírus no município, a partida vencida pelo Galo por 1 a 0 foi disputada no Independência.





Em seguida, no dia 27, o clube recebeu o adversário desta quinta-feira, o América de Cáli, no Mineirão, pela segunda rodada da Libertadores, e venceu por 2 a 1. Quatro dias depois, o Atlético deveria ser o visitante, dessa vez contra o Tombense, pela semifinal do Campeonato Mineiro.





No entanto, Tombos foi vetada porque o Estádio Antônio Guimarães de Almeida não estava preparado para uso do sistema de árbitro de vídeo (VAR). Com a partida transferida para o Independência, o Galo derrotou o adversário por 3 a 0. No dia 4 de maio, o Alvinegro venceu o Cerro Porteño-PAR por 4 a 0 no Mineirão, pela terceira rodada do torneio continental.





O último jogo do Alvinegro em Belo Horizonte ocorreu nesse sábado (8), também no Mineirão, na partida de volta da semifinal do Mineiro. O time empatou em 1 a 1 com o Tombense e se classificou para a final do Estadual.





Poucas viagens





Esta será apenas a quarta vez do Atlético fora de BH na temporada. Além de ir à Venezuela, o clube viajou a Tombos em 4 de março, quando venceu o Tombense por 2 a 1, no Almeidão, pela segunda rodada do Mineiro. Já em 1º de abril, foi superado por 2 a 1 pela Caldense, no Ronaldão, em Poços de Caldas, na sexta rodada do Estadual.





Na primeira fase do Mineiro, o clube também iria a Patrocínio, enfrentar o Patrocinense, mas o jogo foi transferido para o Independência devido às restrições de jogos na cidade, em consequência da pandemia da COVID-19.





Após enfrentar o América de Cáli em Barranquilla, o Galo jogará contra o América no domingo, às 16h, no Independência, pela ida da final do Mineiro, e depois viajará ao Paraguai para encarar o Cerro Porteño, na quarta, dia 19, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.





Na atual temporada, o Galo venceu 12 jogos, empatou dois - contra La Guaira e Tombense - e perdeu dois - para Caldense e Cruzeiro. O clube lidera o Grupo H da Libertadores, com sete pontos em três partidas.