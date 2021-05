Cuca diz que definiu espinha dorsal para desafios na Libertadores

O volante Jair é apontado pelo técnico como umas peças com presença garantida no duelo de quinta diante do América de Cali (foto: PEDRO SOUZA/ATLÉTICO 12/2/21)

O técnico Cuca usou uma equipe alternativa no jogo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro, quando ficou no 1 a 1 com o Tombense, no Mineirão, resultado que garantiu o time na decisão do Campeonato Mineiro. Mas a partir de agora os titulares terão de encarar sequência pesada, pois o time, além da final do Estadual com o América, tem de buscar a classificação e o primeiro lugar no Grupo H da Copa Libertadores, e pensar nos compromissos pela Copa do Brasil e a estreia no Campeonato Brasileiro.



Claro que depois de investir tanto, o clube de Lourdes tem um grupo muito forte, mas o próprio técnico Cuca já admitiu que definiu uma formação titular, com mais três ou quatro atletas nos quais confia da mesma forma. E isso deve ficar claro no jogo contra o América de Cali-COL, quinta-feira, às 21h, em Barranquilla.



“Tanto para mim quanto para vocês (imprensa), esses testes – e eu não gosto de chamar assim – nos permitiram ter essa noção de quem são os 11, 12, 13 titulares, as peças que você pode utilizar. Por isso, cada jogo é importante, e esse (contra o Tombense) também foi”, afirmou o treinador atleticano. No duelo de ida, o alvinegro havia vencido por 3 a 0, também com escalação alternativa.



Isso não significa, porém, que ele não usará diante dos colombianos atletas que estiveram em campo no sábado. Ao contrário, até porque o zagueiro Igor Rabello, por exemplo, parece ser titular absoluto, enquanto o volante Jair, que está voltando de contusão, também conta com a confiança do treinador.



Assim, a tendência é que o meio atleticano tenha, na quinta-feira Jair, Tchê Tchê e Nacho Fernández pela primeira vez, enquanto o ataque seria formado por Savarino, Hulk e Keno, que não atuaram no fim de semana. “É um bom meio-campo. O caminho é esse. Eu entendi assim, vocês (jornalistas) estão entendendo assim. Então, as coisas vão se encaixando ao natural. É um meio-campo para ser o nosso titular”, afirmou, após o empate por 1 a 1 com o Tombense.



Porém, logo em seguida, Cuca elogiou as outras opções que tem para o setor. “O Allan encaixa muito bem aí também, o próprio Alan Franco. São jogadores importantes também, porque o jogo hoje é muito corrido, muito disputado”, argumentou.



Jair, Tchê Tchê e Nacho Fernández nunca foram escalados como titulares juntos. A primeira vez que os três estiveram em campo ao mesmo tempo foi na terça-feira, quando o Galo goleou o Cerro Porteño-PAR por 4 a 0, mas apenas durante cerca de 40 minutos no segundo tempo.



O treinador, porém, deixa claro que tudo pode mudar de acordo com a atuação dos atletas, tanto em partidas quanto em treinos. “A vida é feita de oportunidades. Hoje, se um entra e vai bem, me dá uma segurança de, na frente, eu poder contar com ele. É assim para todos. A gente faz avaliação final em cima do que a gente viu ao longo do jogo. Todo jogo é importante. Foi assim no sábado, para quem entrou e jogou.”



PREPARAÇÃO

Hoje, o treinador recebe os atletas na Cidade do Galo logo cedo, depois do domingo de folga. Amanhã, haverá treino também pela manhã, seguido de embarque para a Colômbia.Devido a problemas políticos no país caribenho, com protestos e repressão violenta nos grandes centros, o confronto entre América de Cali-COL e Atlético será em Barranquilla. O duelo chegou a ser marcado para Bucaramanga, mas no sábado foi transferido para a cidade litorânea por determinação da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).