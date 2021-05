Cruzeiro 'testou' 27 atletas antes da Série B; veja assíduos e 'esquecidos'

Conceição trabalhou com elenco grande na primeira parte da temporada (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) encerrou, no último domingo, a primeira etapa de sua temporada. Até aqui, foram 15 jogos, com sete vitórias, três empates e cinco derrotas - aproveitamento de 53,3% dos pontos. O Cruzeiro, no último domingo, a primeira etapa de sua. Até aqui, foram 15 jogos, com sete vitórias, três empates e cinco derrotas - aproveitamento de 53,3% dos pontos.









Nos primeiros quatro meses de trabalho, Felipe Conceição buscou dar oportunidades aos jogadores para encontrar a formação ideal e ajustar o grupo. Hoje, o elenco conta com 36 atletas. Até aqui, 27 já foram utilizados - um deles o zagueiro Manoel, que se transferiu para o Fluminense.





Os preferidos são o goleiro Fábio, o lateral-direito Cáceres, o volante Matheus Barbosa e o atacante Airton. Os quatro participaram dos 15 compromissos do Cruzeiro na temporada - 13 pelo Mineiro e dois pela Copa do Brasil. O zagueiro Ramon, o lateral-esquerdo Matheus Pereira, o volante Adriano e o atacante Rafael Sobis estiveram em 14 jogos.





Há, por outro lado, os ‘esquecidos’. O caso que chama mais atenção é de Alan Ruschel. Campeão da Série B de 2020 pela Chapecoense, o lateral-esquerdo participou de apenas seis jogos no Cruzeiro - foi substituído em cinco deles e expulso no sexto. A última vez que ele atuou foi em 1º de março, quando os mineiros empataram por 0 a 0 com o Tombense, pelo Estadual.





Quatro jogadores ainda integram a ala dos ‘ignorados’, que nunca receberam qualquer oportunidade de Conceição. São eles o zagueiro Paulo, os volantes Lucas 'Nonoca' Ventura e Ariel Cabral, além do atacante Gui Mendes. O zagueiro Leo, o volante Henrique e o atacante Zé Eduardo estiveram (ou estão) no departamento médico nesse início de temporada.