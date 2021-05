Cruzeiro agenda lançamento da 'camisa branca' para quinta-feira

Camisa será lançada nesta quinta-feira, dia 6 (foto: (Foto: Reprodução))









O apresentador Neto, ex-jogador do Corinthians, participou de um vídeo divulgado pelo Cruzeiro. Nele, o comentarista pergunta: "Um amigo de Belo Horizonte me falou uma coisa: no centenário, o Cruzeiro não vai fazer o lançamento da segunda camisa. No centenário? Só pode ser brincadeira. A segunda camisa do Cruzeiro é uma das mais lindas do mundo", disse.





No fim do vídeo do ex-atleta, a Raposa divulgou a data de lançamento do segundo uniforme, que já 'vazou' nas redes sociais. O modelo conta com detalhes em dourado e as cinco estrelas soltas, além de referência à origem italiana do clube. Veja as fotos na galeria!





Camisa principal





No dia 11 de março, o clube lançou a camisa principal do centenário, celebrado em 2 de janeiro passado.





No modelo principal, as cinco estrelas estão soltas, em dourado. As três listras da Adidas nos ombros e a logomarca da empresa, no peito, aparecem no mesmo tom. O corte da gola é em V, com o tradicional azul predominante no uniforme e patch do centenário. Em referência às origens do clube, há detalhes nas cores da bandeira italiana, nas mangas, e o escudo do Palestra Itália, na parte de trás da gola.