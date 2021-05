Responsável por lançar Bissoli, Dorival Júnior analisa reforço do Cruzeiro

Bissoli assinou contrato com o Cruzeiro até o fim da Série B do Brasileiro (foto: Mauricio Mano/athletico.com.br) Responsável por dar a primeira oportunidade ao atacante no time profissional do São Paulo, em 2017, o treinador destacou a inteligência e o poder de leitura da 9ª contratação da Raposa para a temporada. Novo reforço do Cruzeiro para a temporada, Guilherme Bissoli, de 23 anos, recebeu muitos elogios de Dorival Júnior.por dar a primeiraao atacante no time profissional do São Paulo, em 2017, o treinador destacou a inteligência e o poder de leitura da 9ª contratação da Raposa para a temporada.









Para Dorival, Bissoli é um centroavante. "Não o vejo atuando como extremo", avaliou. Desta forma, a tendência é que o jogador lute por posição com os experientes Rafael Sobis e Marcelo Moreno. "Eu vejo o Bissoli centralizado, jogando por dentro. Ele flutua muito bem. É um jogador que tem leitura, boa técnica. E é um cara que sabe fazer gols, isso é importante”, completou.





Sob comando de Dorival no Athletico-PR, Bissoli marcou sete gols em oito jogos entre fevereiro e julho de 2020. Após a saída do treinador do Furacão, o atacante acabou perdendo espaço com a chegada de Renato Kayser, vendido aos paranaenses pelo Cruzeiro em setembro.





“Até a minha saída ele era titular do time. Depois, chegou o Renato Kayser, ele chegou logo após minha saída, de repente o Bissoli perdeu um pouquinho de espaço. Mas ele vinha sendo um dos principais jogadores do Athletico-PR até o momento em que saí”, garantiu o treinador.





Experiente no mundo da bola, Dorival não acredita que Bissoli encontrará dificuldades no Cruzeiro pelo cenário de pressão vivido na Toca da Raposa II. Questionado sobre o preparo mental do jogador, o treinador aproveitou para elogiar a condução dos trabalhos na Raposa em 2021.





“Não vejo problema (relacionado à pressão pelo momento do Cruzeiro). Eu acho que o Cruzeiro está no caminho, está acreditando na base, lançando jogadores. O Felipe tem feito um ótimo trabalho. A equipe cresceu muito nos últimos jogos. Eu vi os dois clássicos muito bem jogados. Eu não vejo problemas. Eu acho o Bissoli preparado para toda e qualquer situação”, finalizou.

Trajetória





Guilherme Bissoli fez a formação nas categorias de base do São Paulo, pelo qual se destacou principalmente no sub-17, em 2015, ao marcar 20 gols em 33 jogos. No elenco principal, participou de apenas três partidas: uma em 2017 e duas em 2018.





Em 2019, o atleta foi registrado no Fernando de la Mora, da segunda divisão do Paraguai, que o liberou ao Athletico-PR no ano seguinte. À época, o São Paulo levantou a hipótese de irregularidade em uma possível “ponte” dos paranaenses para não pagar pelo jogador. As diretorias só chegaram a um acordo em dezembro de 2020, com a cessão de 20% dos direitos econômicos ao Tricolor.





Segundo o site OGol, Bissoli jogou 35 partidas oficiais pelo Athletico-PR (19 como titular) e marcou 11 gols - 8 no Campeonato Paranaense (12 jogos), 1 na Copa do Brasil (1 jogo) e 2 na Copa Libertadores (6 jogos). No Campeonato Brasileiro, passou em branco nas 15 oportunidades em que esteve em campo.





O último jogo de Bissoli pelo Furacão foi em 25 de abril. O atacante marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Rio Branco, pelo Campeonato Paranaense.





Além de Bissoli, o Cruzeiro já contratou outros oito jogadores para a temporada. São eles o zagueiro Eduardo Brock; o lateral-esquerdo Alan Ruschel; os volantes Matheus Barbosa e Matheus Neris; os meias Marcinho e Rômulo, além dos atacantes Felipe Augusto e Bruno José.