Cruzeiro contrata atacante do Athletico-PR

Guilherme Bissoli foi anunciado pelo Cruzeiro nesta segunda-feira (foto: Cruzeiro/Divulgação)

anunicou, nesta segunda-feira, a contratação do atacante Guilherme, de 23 anos. Ele será emprestado pelo Athletico-PR até o fim dado Campeonato Brasileiro. Ao fim do vínculo, os mineiros terão preferência para adquirir parte dos direitos econômicos do jogador por valor fixado no contrato.Em Belo Horizonte, Bissoli brigará por vaga, especialmente, com os experientes Rafael Sobis e Marcelo Moreno. Embora tenha características diferentes e seja um centroavante com mais mobilidade, o atleta cumpre a função do tradicional camisa 9.Guilherme Bissoli fez a formação nas categorias de base do São Paulo, pelo qual se destacou principalmente no Sub-17, em 2015, ao marcar 20 gols em 33 jogos. No grupo principal, participou de apenas três partidas: uma em 2017 e duas em 2018.Em 2019, foi registrado no Fernando de la Mora, da Segunda Divisão do Paraguai, que o liberou ao Athletico-PR no ano seguinte.À época, o São Paulo levantou a hipótese de irregularidade em uma possível “ponte” dos paranaenses para não pagar pelo jogador. As diretorias só chegaram a um acordo em dezembro de 2020, com a cessão de 20% dos direitos econômicos ao Tricolor.Segundo o site OGol, Bissoli jogou 35 partidas oficiais pelo Athletico-PR (19 como titular) e marcou 11 gols - 8 no Campeonato Paranaense (12 jogos), 1 na Copa do Brasil (1 jogo) e 2 na Copa Libertadores (6 jogos).No Campeonato Brasileiro, passou em branco nas 15 oportunidades em que esteve em campo. O último jogo de Bissoli pelo Furacão foi em 25 de abril.O atacante marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Rio Branco, pelo Campeonato Paranaense.Além de Bissoli, o Cruzeiro já contratou oito jogadores para a temporada: o zagueiro Eduardo Brock; o lateral-esquerdo Alan Ruschel; os volantes Matheus Barbosa e Matheus Neris; os meias Marcinho e Rômulo, além dos atacantes Felipe Augusto e Bruno José.