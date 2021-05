Conceição confia em virada do Cruzeiro na semifinal: 'Vantagem superável'

Técnico diz que time tem condições de vencer o América por dois gols de diferença no próximo domingo, às 16h, no Independência (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) confiança do técnico Felipe Conceição em uma reviravolta na semifinal do Campeonato Mineiro. Na etapa inicial, o time celeste pressionou a defesa adversária, registrou 60% de posse de bola e fez 1 a 0 em finalização de Rafael Sobis, aos 40 minutos. Mas a vitória que parecia encaminhada escapou em dois cruzamentos de Leandro Carvalho: o primeiro, em escanteio aos 40 minutos, foi em direção à cabeça de Alê; o segundo, aos 44, encontrou Ademir quase na pequena área. O bom primeiro tempo do Cruzeiro no clássico contra o América ajudou a elevar ado técnico Felipe Conceição em uma reviravolta na semifinal do Campeonato Mineiro. Na etapa inicial, o time celeste pressionou a defesa adversária, registrou 60% de posse de bola e fez 1 a 0 em finalização de Rafael Sobis, aos 40 minutos. Mas a vitória que parecia encaminhada escapou em doisde Leandro Carvalho: o primeiro, em escanteio aos 40 minutos, foi em direção à cabeça de Alê; o segundo, aos 44, encontrou Ademir quase na pequena área.









“É uma vantagem superável. Basta ver o jogo de hoje (domingo). A equipe está de parabéns, tivemos um alto desempenho contra uma equipe que vai disputar a Série A. E a gente, dentro do nosso crescimento e do nosso tempo de trabalho demonstramos uma grande evolução, provando que o Cruzeiro estará forte e buscará a vitória diante de qualquer adversário. Isso me deixa satisfeito. Estou incomodado com a derrota, mas vivo para a próxima partida, sem dúvida nenhuma”, disse.





Como não perdeu nenhum jogador por suspensão ou lesão, o Cruzeiro terá a mesma escalação para o segundo jogo contra o América: Fábio; Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Rômulo; Bruno José, Airton e Rafael Sobis. De folga nesta segunda-feira, o elenco volta a treinar na manhã de terça-feira, na Toca da Raposa II.