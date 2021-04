Como joga, posição e números: conheça Yeison Guzmán, reforço do Cruzeiro

Guzmán disputou 130 partidas, marcou 28 gols e distribuiu 20 assistências pelo Envigado (foto: Divulgação/Cruzeiro) reforço anunciado pelo Cruzeiro para a temporada. Contratado pela Raposa junto ao Envigado, da Colômbia, o meio-campista gera grande expectativa no torcedor celeste. Mas qual o seu estilo de jogo? Em qual posição atua? Quais os números na carreira? A reportagem do Superesportes traz agora essas respostas. O colombiano Yeison Guzmán foi o mais recenteanunciado pelo Cruzeiro para a temporada. Contratado pela Raposa junto ao Envigado, da Colômbia, o meio-campista gera grande expectativa no torcedor celeste. Mas qual o seu estilo de jogo? Em qual posição atua? Quais os números na carreira? A reportagem do Superesportes traz agora essas respostas.









O melhor ano de Guzmán em termos de estatísticas foi em 2019, quando marcou nove gols e distribuiu seis passes para gol em 40 partidas. Na atual temporada, o colombiano entrou em campo em 17 ocasiões, com quatro gols e três assistências. Confira as estatísticas do jogador em 2020/21:





Médias por partida em 2021:





Fonte: Instat





- 1,8 key passes (passe que gera uma finalização)

- 3,3 chutes ao gol

- 1,4 cruzamento

- 2,1 dribles concluídos (66% de aproveitamento)

- 51 toques por partida

- 8,2 bolas perdidas

- 1,2 falta sofrida

- 1,4 desarme

Estilo de jogo



Rápido, habilidoso e o ‘homem da bola parada’, Guzmán é um meio-campista técnico. Pelo Envigado, o jogador atuava como meia, praticamente como um segundo atacante, com bastante liberdade para circular por todo o campo. Como era o destaque do time, dificilmente participava do momento defensivo e quase nunca recebia a bola atrás do meio-campo.





Pela velocidade e facilidade de 'pifar' (dar assistências e passes decisivos), o colombiano também tem credenciais para atuar pelas pontas. Na Toca da Raposa II, caberá a Guzmán se adaptar à filosofia de jogo de Felipe Conceição, em que todos precisam contribuir na marcação e ser intensos. Por estar habituado a um estilo de jogo no Envigado que priorizava o contra-ataque, sempre com liberdade, o meia ainda pode ‘sofrer’ em um primeiro momento diante de equipes mais fechadas, principalmente se ficar preso à faixa lateral do campo.





Destro, Yeison tem como preferência o lado esquerdo do ataque. Uma de suas principais características é soltar a bola rapidamente, com toques de primeira. Ele observa bem o que acontece ao seu redor e quase sempre sabe o que fazer, além de conduzir e proteger bem a ‘pelota’.





Até mesmo por atuar em uma faixa mais avançada do campo, Guzmán raramente realizava lançamentos longos no Envigado. Ele se destaca por seus passes curtos, velocidade na transição ofensiva e por chegar bem à área do adversário. O meia também era o responsável por todas as cobranças de escanteio, faltas e pênaltis do Envigado, o que pode ser fundamental no Cruzeiro.



Adaptação



É importante levar em consideração o contexto que Guzmán vivia na Colômbia. O Envigado é considerado um clube pequeno do país, sem muita torcida. Além disso, o time não tem muitos destaques individuais e, por isso, geralmente atuava com linhas de marcação baixas, cedendo a bola ao adversário.





O Envigado ocupou, respectivamente, a 15ª, 12ª e 13ª colocação do Campeonato Colombiano nos últimos anos. O time colombiano é conhecido pelo sucesso em sua categoria de base. Passaram por lá estrelas do futebol mundial, como James Rodríguez (Everton, da Inglaterra), Fernando Quintero (Shenzen, da China) e Freddy Guarín (ex-Vasco, atualmente no Millonarios, da Colômbia).

Ou seja, Guzmán chega para uma realidade bem diferente, com cobranças diárias sobre o seu resultado e do seu time. Outro ponto a se considerar é a adaptação de um jovem jogador em outro país, com uma língua diferente.





Negociação



O Cruzeiro pagou 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 6,7 milhões) para ter 80% dos direitos econômicos do jogador. A Raposa não confirma valores. Guzmán assinou contrato até o fim de 2025 e ficará à disposição de Felipe Conceição após cumprir a quarentena e ser registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.





Além de Guzmán, o Cruzeiro se reforçou nesta temporada com o zagueiro Eduardo Brock, o lateral-esquerdo Alan Ruschel, os volantes Rômulo, Matheus Neris e Matheus Barbosa, o meia Marcinho e os atacantes Bruno José e Felipe Augusto.