Suspenso, Cuca vai à Venezuela para estreia do Atlético na Libertadores

Cuca vai à Venezuela com a delegação do Atlético (foto: Pedro Souza/Atlético) gramado na estreia na Copa Libertadores, contra o Deportivo La Guaira-VEN. Ele, porém, vai acompanhar a delegação alvinegra na viagem à Venezuela, onde o jogo será disputado nesta quarta-feira (21/4). Suspenso, o técnico Cuca não poderá dirigir o Atlético à beira dona estreia na Copa Libertadores, contra o Deportivo La Guaira-VEN. Ele, porém, vai acompanhar a delegação alvinegra na viagem à Venezuela, onde o jogo será disputado nesta quarta-feira (21/4).









Na ocasião, o então treinador do Santos recebeu cartão vermelho após retardar uma cobrança de lateral do ex-atleticano Marcos Rocha na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, em 30 de janeiro.





Com a punição, o treinador também não poderá dirigir o Atlético contra o América de Cáli-COL, no Mineirão, na segunda rodada. Ele fica à disposição para o terceiro jogo, diante do Cerro Porteño-PAR, também em casa.





Sem Cuca, o Atlético será comandado à beira do campo por Cuquinha, auxiliar e irmão do treinador.





Além dos jogos de suspensão a Cuca, a punição também pesou financeiramente para o Santos. A Conmebol descontou 14 mil dólares (R$ 78.260,00 na cotação atual) da premiação destinada ao clube praiano.





A viagem





O voo do Atlético até Caracas, capital venezuelana, está marcado para 14h30 desta segunda-feira. O grupo de jogadores, integrantes da comissão técnica e do departamento de futebol sairá da Cidade do Galo por volta de duas horas antes rumo ao Aeroporto Internacional de Confins.





O Atlético chega à Venezuela ainda nesta segunda-feira. Na terça-feira, faz o último treino antes da estreia na principal competição continental. O jogo, válido pelo Grupo H, está marcado para 19h de quarta, no Estádio Olímpico de Caracas.