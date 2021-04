Titulares no Mineiro? Atlético mira Libertadores, mas Cuca busca time ideal

Cuca durante treinamento do Atlético na Cidade do Galo (foto: Pedro Souza/Atlético) classificatória do Campeonato Mineiro. Momento ideal para poupar os titulares no Estadual, certo? Não exatamente... O Atlético vive a expectativa pela estreia na principal competição da temporada 2021. Na próxima quarta-feira, a equipe enfrentará o Deportivo La Guaira-VEN, pelo Grupo H da Copa Libertadores. Antes, neste domingo, encara o Boa Esporte, pela 10ª rodada da fasedo Campeonato Mineiro. Momento ideal para poupar os titulares no Estadual, certo? Não exatamente...









Cuca quer chegar à estreia da Libertadores com o time nas melhores condições. Após a derrota do último domingo por 1 a 0 no clássico contra o Cruzeiro, o técnico assumiu a culpa e prometeu que a equipe evoluirá para a partida na Venezuela.





"A gente tem que estar voando nas finais do campeonato (mineiro), no início da Libertadores. Me cobre daqui a 10 dias se o Atlético não vai estar pronto para a Libertadores", disse, no último domingo.





O prazo se esgota na próxima quarta, contra o La Guaira. As equipes se enfrentam a partir das 19h, no Estádio Olímpico de Caracas, a capital venezuelana. O jogo de domingo pode ser a preparação necessária.