Diretor do Atlético comenta Libertadores: 'Não queremos ser surpreendidos'

Estreia do Galo na Libertadores será contra o Deportivo La Guaira (foto: Pedro Souza/Atlético )





Por todo o investimento feito para a temporada 2021, o Atlético entra no Grupo H da Copa Libertadores como um dos favoritos pela vaga nas oitavas de final da competição. Agora, o clube quer passar toda a expectativa para o campo de jogo e cumprir a primeira missão no torneio continental.

O Galo terá pela frente Cerro Porteño, do Paraguai, América de Cáli, da Colômbia, e Deportivo La Guaira, da Venezuela. O diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano, afirmou que já viu muitas surpresas na competição e espera que não aconteça com o alvinegro.





"Já vimos muitas surpresas e não queremos ser surpreendidos. Vamos trabalhar muito dentro e fora de campo para que isso não ocorra e possamos confirmar nossa vaga para as oitavas", disse o dirigente, que comentou sobre os adversários da equipe na competição.





"O Cerro Porteño é uma equipe que também vem de grandes investimentos nos últimos anos. (O América de Cáli) É uma equipe muito forte fisicamente. É a equipe de maior torcida na Colômbia e passou por resultados esportivos importantes. O La Guaira é o atual campeão venezuelano", destacou.





Logística para a estreia





O Atlético já tem a logística pronta para a estreia na Copa Libertadores. O primeiro jogo do Galo será na próxima quarta-feira, às 19h, contra o Deportivo La Guaira. Rodrigo Caetano comentou as dificuldades do planejamento em função dos protocolos pela pandemia do coronavírus.





"As dificuldades são inúmeras. Cada país tem seu protocolo específico e vamos cumprir rigorosamente. Não é qualquer companhia aérea que voa para a Venezuela. Temos essa limitação, é uma logística diferente de Colômbia e Paraguai, além da distância. O Clube não vai economizar no que diz respeito à melhor condição possível para todos os seus profissionais".





Rodrigo Caetano informou que a viagem será na segunda-feira. A ideia do Atlético é chegar à noite para o jantar e treinar na terça-feira, já em Caracas, local da partida.