América anuncia contratação do volante Ramon, emprestado pelo Internacional

Ramon foi anunciado como reforço do América para a Série A (foto: Felipe Oliveira/EC Bahia) econômicos ligados ao Internacional até o fim de dezembro e assinou por empréstimo até dezembro de 2021. O América anunciou, no início da tarde desta segunda-feira (12/4), a contratação do volante Ramon, de 23 anos. O jovem meio-campista tem direitosligados ao Internacional até o fim de dezembro e assinou por empréstimo até dezembro de 2021.









No América, o versátil jogador - que também pode atuar como meia - terá as concorrências de Juninho, Flávio, Zé Ricardo, Sabino e Juninho Valoura.





Ramon é o oitavo reforço americano para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Antes dele, o clube já havia anunciado as chegadas do zagueiro Ricardo Silva, o volante Juninho Valoura, os meias Bruno Nazário e Yan Sasse, e os atacantes Ribamar, Luiz Fernando e Leandro Carvalho.





Trajetória





Ramon passou a maioria dos anos de formação no Desportivo Brasil-SP. Em 2015, foi emprestado ao Palmeiras, mas logo se transferiu ao Internacional (clube em que concluiu as categorias de base). Com a camisa colorada, conquistou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes (sub-23) em 2017.





Em 2019, foi emprestado pelo Inter ao Vila Nova. Naquele ano, foi um dos destaques do time goiano na disputa da Série B. O bom desempenho despertou interesse do Bahia, que o contratou por empréstimo no início de 2020.





Iniciou a trajetória em Salvador pela equipe de transição para, em seguida, ser integrado ao elenco profissional (com o qual conquistou o Campeonato Baiano). Em 2021, perdeu espaço e deixou o Bahia com dois gols em 27 jogos.





Ficha do jogador





Nome completo: Ramon Rodrigo de Carvalho

Data de nascimento: 19 de maio de 1997 (23 anos)

Local de nascimento: Limeira (SP)

Altura: 1,74 m

Posição: Volante

Pé preferencial: Canhoto

Clubes: Desportivo Brasil-SP (até 2016), Palmeiras-SP (2015), Internacional-RS (2016 a 2019), Vila Nova-GO (2019) e Bahia-BA (2020 a 2021).

Principais títulos: Campeonato Baiano (2020) e Campeonato Brasileiro de Aspirantes (2017).