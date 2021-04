Diego Tardelli e Réver avançam em recuperação no Atlético

Diego Tardelli não joga desde a vitória do Atlético sobre o Uberlândia, em 7 de março (foto: Pedro Souza/Atlético) preparação física na Cidade do Galo. Ainda não há, porém, previsão para que os dois voltem a jogar. O zagueiro Réver e o atacante Diego Tardelli foram liberados pelo departamento médico do Atlético e retomaram, na manhã desta segunda-feira, o processo defísica na Cidade do Galo. Ainda não há, porém, previsão para que os dois voltem a jogar.









Já Diego Tardeli sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a goleada alvinegra por 4 a 0 sobre o Uberlândia, no último dia 7, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Desde então, não jogou. O atacante de 35 anos tem dois gols em duas partidas disputadas nesta temporada.





O volante Jair, por sua vez, faz trabalhos de fisioterapia. Ele sofreu uma lesão muscular na coxa direita e também não tem prazo para voltar aos gramados.





O próximo jogo do Atlético será nesta quarta-feira, a partir das 16h, contra o Pouso Alegre, no Mineirão, pela oitava rodada do Estadual. No domingo, enfrentará o Cruzeiro, nos mesmos horário e local.