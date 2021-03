Brasileiro: Atlético estreia contra Fortaleza; América visita o Athletico

Troféu do Brasileiro da Série A estará em disputa a partir de 29 de maio (foto: Lucas Figueiredo/CBF) projetado para o dia 5 de dezembro. Os representantes do futebol mineiro na elite, América e Atlético, já têm os adversários de estreia definidos. O Coelho visitará o Athletico, em Curitiba, enquanto o Galo receberá o Fortaleza, no Mineirão. As datas e os horários da primeira rodada ainda serão divulgados. A CBF divulgou, na noite desta quarta-feira (24/03), a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro de 2021. A competição tem início programado para 29 de maio, com términopara o dia 5 de dezembro. Os representantes do futebol mineiro na elite, América e Atlético, já têm os adversários de estreia definidos. O Coelho visitará o Athletico, em Curitiba, enquanto o Galo receberá o Fortaleza, no Mineirão. As datas e os horários da primeira rodada ainda serão divulgados.









A nova regra restringe a troca de técnicos - ou seja, cada clube poderá demitir apenas duas vezes um treinador no decorrer do Brasileirão. A partir da segunda demissão, o cargo precisará ser ocupado por um profissional da casa, há seis meses na instituição.





Da mesma forma, o sistema também é válido para os treinadores - que poderão se demitir apenas uma vez do cargo. A partir de uma segunda demissão, o técnico em questão não poderá mais assumir uma terceira equipe.





“É um grande avanço do futebol brasileiro, que fará bem tanto aos clubes quanto aos treinadores. Vai implicar em uma relação mais madura e profissional e permitir trabalhos mais longos e consistentes. É o fim da dança das cadeiras dos técnicos no futebol brasileiro”, comentou Rogério Caboclo, presidente da CBF.





ARBITRAGEM





O VAR terá uma central única no Brasileirão, montada pela CBF, no Rio de Janeiro. Assim, os árbitros de vídeo não precisarão mais usar cabines nos estádios onde são realizados os jogos e se comunicarão remotamente com os juízes no gramado. O novo escritório foi inspirado na central que existe atualmente da NBA. A Copa do Mundo da Rússia também adotou esse modelo de VAR centralizado, com sede única em Moscou.





PRIMEIRA RODADA DO BRASILEIRO





Atlético x Fortaleza





Athletico x América





Flamengo x Palmeiras





São Paulo x Fluminense





Internacional x Sport





Bahia x Santos





Chapecoense x Red Bull Bragantino





Corinthians x Atlético-GO





Ceará x Grêmio





Cuiabá x Juventude





JOGOS DO AMÉRICA





PRIMEIRO TURNO





Athletico x América

América x Corinthians

Flamengo x América

América x Cuiabá

Palmeiras x América

América x Juventude

América x Internacional

Bahia x América

América x Santos

Fortaleza x América

América x Atlético

América x Sport Recife

Grêmio x América

Atlético-GO x América

América x Fluminense

Chapecoense x América

América x Red Bull Bragantino

América x Ceará

São Paulo x América





SEGUNDO TURNO

América x Athletico

Corinthians x América

América x Flamengo

Cuiabá x América

América x Palmeiras

Juventude x América

Internacional x América

América x Bahia

Santos x América

América x Fortaleza

Atlético x América

Sport Recife x América

América x Grêmio

América x Atlético-GO

Fluminense x América

América-MG x Chapecoense

Red Bull Bragantino x América

Ceará x América

América x São Paulo





JOGOS DO ATLÉTICO





PRIMEIRO TURNO





Atlético x Fortaleza

Sport Recife x Atlético

Atlético x São Paulo

Internacional x Atlético

Atlético x Chapecoense

Ceará x Atlético

Santos x Atlético

Atlético x Atlético-GO

Cuiabá x Atlético

Atlético x Flamengo

América x Atlético

Corinthians x Atlético

Atlético x Bahia

Atlético x Athletico

Juventude x Atlético

Atlético x Palmeiras

Fluminense x Atlético

Red Bull Bragantino x Atlético

Atlético x Grêmio





SEGUNDO TURNO





Fortaleza x Atlético

Atlético x Sport Recife

São Paulo x Atlético

Atlético x Internacional

Chapecoense x Atlético

Atlético x Ceará

Atlético x Santos

Atlético-GO x Atlético

Atlético x Cuiabá

Flamengo x Atlético

Atlético x América

Atlético x Corinthians

Bahia x Atlético

Athletico x Atlético

Atlético x Juventude

Palmeiras x Atlético

Atlético x Fluminense

Atlético x Red Bull Bragantino

Grêmio x Atlético