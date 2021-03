Hoje no Cruzeiro, Felipe Conceição ajudou a 'garimpar' destaques do América

(foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)





Uma das razões pelas quais o Cruzeiro apostou em Felipe Conceição para a temporada 2021 é a boa passagem pelo América em 2019. Escolhido pela diretoria alviverde para substituir Maurício Barbieri, demitido após acumular maus resultados, o treinador ajudou o time a sair da lanterna da Série B, na 10ª rodada (6 pontos), e chegar à 38ª dependendo apenas de si para subir à primeira divisão (61 pontos). Contudo, o acesso escapou diante do já rebaixado São Bento, que surpreendeu ao vencer o Coelho por 2 a 1, no Independência. O Atlético-GO ficou com o quarto lugar, com 62 pontos.









Apesar da frustração de não obter a promoção à elite nacional, Conceição teve o trabalho reconhecido tanto por lideranças do clube quanto por torcedores. O meia Matheusinho, por exemplo, alcançou a melhor participação em uma competição no América ao marcar seis gols em 31 jogos na Série B. O volante Juninho, titular nas 38 rodadas, aprimorou as qualidades ofensivas e contabilizou quatro gols. O treinador ainda colaborou para o surgimento de promessas das categorias de base, como o meio-campista Flávio e o atacante Vitão.





Com relação ao mercado da bola, Felipe Conceição ajudou o América a “garimpar” reforços que vieram a se destacar no elenco. O armador Alê, de 30 anos, rodou por times do interior de Minas Gerais - Uberlândia, Coimbra, URT e Caldense - até se transferir para o Cuiabá, em 2018. Ele chamou a atenção do Coelho por seu estilo refinado em passes, lançamentos e inversões de jogo. Contratado em dezembro de 2019, o meia assumiu a camisa 11 e, desde então, marcou cinco gols em 59 partidas. Seu vínculo se encerra em maio de 2022.





Companheiro de Alê no Cuiabá, Rodolfo também se transferiu para o América com o aval de Conceição, após somar três gols em 19 partidas na Série B de 2019. Escalado como centroavante em 2020, marcou dois gols nos dois primeiros jogos do Mineiro: empate por 2 a 2 com a Caldense e vitória por 1 a 0 sobre o Tupynambás. Na sequência, o treinador recebeu proposta do Bragantino e se despediu do Coelho. Substituto de Felipe, Lisca manteve o posicionamento de Rodolfo, que encerrou a temporada com 17 gols em 52 jogos e balançou a rede duas vezes em quatro partidas no estadual de 2021. O contrato do camisa 9 vai até o fim de 2023.





A expectativa da torcida do Cruzeiro é que as indicações de Felipe Conceição deem resultado em 2021. Algumas contratações se destacaram na Série B de 2020, como o armador Marcinho, ex-Sampaio Corrêa (oito gols e cinco assistências em 37 jogos), e o atacante Bruno José, ex-Brasil de Pelotas (seis gols e duas assistências em 22 jogos). O comandante ainda buscou Felipe Augusto, com quem trabalhou no América. Ele foi decisivo para a equipe ao anotar o gol da classificação à segunda fase da Copa do Brasil, com empate por 1 a 1 diante do São Raimundo, na última quinta-feira, em Roraima.





Apesar da passagem anterior pelo futebol mineiro, Conceição não teve a oportunidade de participar de um clássico. Logo, o duelo contra o América, às 16h de domingo, no Independência, será o primeiro dérbi do treinador no estado. Quarto colocado, com sete pontos, o Cruzeiro precisa da vitória para ultrapassar o Coelho, vice-líder, com nove. A Raposa empatou com o Uberlândia na estreia, por 1 a 1. Depois, perdeu para a Caldense (1 a 0) e venceu URT (2 a 0) e Athletic (1 a 0).