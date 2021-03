Conceição fala sobre planos para utilizar Marco Antônio no Cruzeiro

Marco Antônio em treinamento na Toca da Raposa no dia 8 de março (foto: (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) )





A torcida do Cruzeiro tem esperanças de ver o armador Marco Antônio brilhar com a camisa do clube. Destaque das categorias de base por seu estilo de jogo refinado em passes, lançamentos e na bola parada, o jovem de 20 anos ainda não se firmou no time principal por questões físicas. Utilizado em sete partidas no primeiro semestre de 2020, todas como suplente, ele foi submetido a um acompanhamento multidisciplinar nos últimos meses para aumento de massa magra e fortalecimento muscular.







Segundo apurou a reportagem, Marco Antônio ganhou cerca de 8 kg em seis meses, passando de 73 kg, em junho, para 81, em dezembro. O percentual de gordura do atleta, que tem 1,82m de altura, está na casa de 7%. Liberado para os treinos com o grupo há uma semana, ele será avaliado por Felipe Conceição.





“O Marco está voltando de um longo tempo inativo, está em processo de readaptação nos treinamentos. Após esse processo, será observado por mim, como tenho observado outros atletas do clube”, disse o técnico, que aposta em uma evolução importante do meio-campista em longo prazo.





“O processo do Marco é muito parecido com o dos meninos da base que ficaram muito tempo parados. É de médio e longo prazo. A gente está nesse período de transição com ele de se acostumar a treinar em alta intensidade durante um bom tempo para observá-lo quando estiver em uma melhor forma”.





Em outubro de 2020, o Porto consultou o Cruzeiro sobre a possibilidade de ceder Marco Antônio ao time B, da segunda divisão do Campeonato Português. A ideia era acertar empréstimo por uma temporada, até junho de 2021, com os direitos econômicos fixados. O meia, contudo, optou por seguir em Belo Horizonte para intensificar a recuperação, eliminar pequenas lesões e jogar em alto nível. Seu contrato com a Raposa se encerra em dezembro de 2022.