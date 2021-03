Cruzeiro quer bom desempenho contra o Athletic e vaga no G4 do Mineiro

O zagueiro Ramon reconhece que o time não jogou bem contra o São Raimundo-RR, mas acredita no potencial da equipe (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







O desempenho ruim do Cruzeiro tem preocupado a torcida. E este detalhe estará em avaliação no duelo contra o Athletic hoje, às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida da 4ª rodada do Campeonato Mineiro vale um lugar no G4. A Raposa tem quatro pontos e só depende de uma vitória sobre o time de São João del-Rei, que soma seis, para figurar entre os quatro primeiros no fechamento da rodada.





A missão que outrora não seria das mais complicadas, hoje se mostra um obstáculo considerável. Até o momento, na temporada 2021, o Cruzeiro fez um bom segundo tempo no empate com o Uberlândia e uma partida razoável na vitória diante da URT. Nos outros jogos – derrota para a Caldense no Mineiro e empate com o São Raimundo-RR na Copa do Brasil –, o time azul sofreu. Este contexto preocupa o torcedor, que mira o retorno à elite do futebol brasileiro. O Estadual é visto como preparação para a disputa da Série B.





Os próprios atletas admitem que o desempenho está aquém do esperado, mesmo quando o resultado favorece o time. “A gente tem de assumir o que aconteceu no jogo, não jogamos bem o primeiro tempo devido a várias circunstâncias, o fator campo pesou muito. A gente tem de ser sincero também, a gente pecou muito”, disse Ramon após o 1 a 1 com São Raimundo-RR que garantiu à Raposa um lugar na segunda fase da Copa do Brasil.





A esperança de dias melhores está no fato de o trabalho de Felipe Conceição estar apenas começando. E o comandante tenta implantar uma filosofia de jogo diferente daquela usada por Felipão na temporada 2020. “É como falei anteriormente, sei que estou sendo chato, mas esse é o caminho que a gente está trilhando para fortalecer todo o elenco e assim fortalecer o Cruzeiro”, destacou o técnico.





Segundo o treinador, quando faltar qualidade em campo, como diante do Mundão, será preciso uma entrega maior dos jogadores para que o objetivo seja alcançado. “O Cruzeiro precisa disso, uma equipe com alma”. É o que pensa também o atacante Airton. “A pré-temporada foi curta, mas a gente trabalhou bastante, se dedicou bastante e eu tenho certeza que nos próximos jogos a gente vai conseguir ter resultados positivos. Com muita dedicação de todo mundo, tenho certeza que o ano vai ser bom para o Cruzeiro”.





TITULARES

Logo depois da classificação na Copa do Brasil, o técnico Felipe Conceição confessou que esperava o retorno do zagueiro Manoel à zaga diante do Athletic, mas isso não deve acontecer. O jogador pode ficar de fora pelo segundo jogo seguido. Sua última partida foi na vitória contra a URT, mas depois, com desgaste muscular, ele sequer viajou com a delegação para Roraima. A dupla de zaga, então, deve ser mantida com Ramon e Eduardo Brock.





Fora isso, o desempenho ruim diante do São Raimundo não deve ser motivo para grandes alterações na equipe que entra em campo no Gigante da Pampulha. A principal dúvida do técnico Felipe Conceição está na frente. Bruno José e Felipe Augusto disputam a vaga.





LOCO

O Athletic vai ao Mineirão defender o seu lugar no G4 com o mesmo time que venceu o Boa na rodada passada, em São João del-Rei. A grande atração do time de São João del-Rei será o atacante uruguaio Loco Abreu, de 44 anos, que já foi algoz do Cruzeiro no passado.





ESTRELADA ...

CAMISA

O segundo jogo como mandante do Cruzeiro nesta temporada 2021 marcará a estreia da camisa do centenário do clube. A camisa principal, que foi bem recebida pelo torcedor, conta com as cinco estrelas soltas, em dourado. As três listras da Adidas nos ombros e a logomarca da empresa no peito aparecem no mesmo tom. O corte da gola é em V, com o tradicional azul predominante no uniforme e patch do centenário. Em referência às origens do clube, há detalhes nas cores da bandeira italiana nas mangas e o escudo do Palestra Itália na parte de trás da gola.





FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X ATHLETIC

Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Ramon, Eduardo Brock (Manoel) e Alan Ruschel; Adriano, Matheus Barbosa e Claudinho; Airton; Bruno José (Felipe Augusto) e Rafael Sobis

Técnico: Felipe Conceição

Athletic: Lee; Diego Fumaça, Danilo, Sidimar e Nathan; Christian, Gabriel Galhardo, Ingro e Willian Pontes; Willian Mococa e Loco Abreu

Técnico: Cícero Júnior

4ª rodada do Campeonato Mineiro

Estádio: Mineirão

Horário: 16h

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Rodney Faria Lima