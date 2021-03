Mudanças à vista? Felipe Conceição projeta retornos em Cruzeiro x Athletic

Conceição deverá promover mudanças, especialmente na defesa do Cruzeiro (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Possivelmente com mudanças, o clube tem pela frente o duelo diante do Athletic, de São João del-Rei, neste domingo, às 16h, no Mineirão. Depois de se classificar no sufoco à segunda fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro volta suas atenções para a disputa do Campeonato Mineiro.com mudanças, o clube tem pela frente o duelo diante do Athletic, de São João del-Rei, neste domingo, às 16h, no Mineirão.









“O Weverton tem a situação da COVID-19, tem o período do afastamento, não estará no jogo de domingo. O Paulo retorna, o Manoel a gente acredita que retorne também. Aguardamos os dois”, disse.





“Agora vamos começar a pensar no Mineiro novamente. Comemorar a classificação, porque é importante, volto a repetir, a gente precisa comemorar cada passo dado. Vamos comemorar e começar a pensar no Mineiro a partir de amanhã”, completou o treinador.





Nessa quinta-feira, Eduardo Brock realizou a estreia na defesa celeste e não teve bom desempenho. Ainda em início de temporada, buscando adquirir ritmo de jogo, é improvável que o zagueiro seja mantido na equipe. Caso se recupere das dores musculares, Manoel deverá reassumir o posto de titular.





Outra expectativa é de mudanças no setor de ataque. Autor do gol nessa quinta-feira, Felipe Augusto poderá recuperar vaga no time titular, uma vez que Bruno José e Airton não tiveram bons desempenhos em Boa Vista.





Já nesta sexta-feira, o time celeste inicia a preparação para o jogo diante do Athletic. No período da tarde, o grupo realiza trabalhos na Toca da Raposa II. A última atividade antes do duelo no Gigante da Pampulha será no sábado, véspera do compromisso.