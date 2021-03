Ataque do América está mais encorpado para temporada 2021

Com passagem pelo Vasco, Ribamar (D) é o novo reforço do América, com contrato até dezembro (foto: Ricardo Moraes/AFP - 28/10/20)







O América vai, aos poucos, se encorpando para a sequência da temporada 2021, que marca a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Depois das chegadas do zagueiro Ricardo Silva, ex-Operário, e do atacante Leandro Carvalho, ex-Ceará, o clube anunciou nessa terça-feira (9/3) a contratação do atacante Ribamar, de 23 anos, e que estava no mercado desde que deixou o Vasco, em dezembro – depois disso, rescindiu contrato com o Pyramids, do Egito.

O vínculo do centroavante com o Coelho vai até dezembro. Há controvérsia sobre a contratação, pois ele não consegue repetir no profissional o desempenho das categorias de base. No time cruzmaltino, por exemplo, foram 64 jogos entre 2019 e 2020 e apenas oito gols marcados.





O jogador, porém, chega com aprovação e confiança do técnico Lisca, que passa a ter mais uma opção para a referência no ataque. O titular desde o ano passado é Rodolfo, que foi um dos artilheiros da Copa do Brasil 2020, com seis gols, e que já marcou duas vezes no atual Campeonato Mineiro.





O treinador conta também com Vitão e Lohan, que são centroavantes. Já Leo Passos e o recém-chegado Leandro Carvalho têm sido utilizados como jogadores de lado de campo, embora possam atuar também centralizados.





Ribamar foi revelado pelo Botafogo em 2016, bastante elogiado pelo desempenho nas categorias de base. Naquele ano, disputou 32 jogos e marcou quatro gols. Assim, chamou a atenção do TSV 1860-ALE. Depois, passou pelo Athletico-PR e foi em 2018 para o Pyramids-EGI, onde teve a dispensa exigida pelo dono do clube, o xeque Turki Al-Sheikh, o que não foi aceito pelo técnico Alberto Valentim, que acabou demitido.

Exterior

Com um mês no clube egípcio, foi emprestado ao Ohod Al-Medina, da Arábia Saudita. Em dezembro de 2019, foi contratado por empréstimo pelo Vasco.





Agora, tem a oportunidade de mostrar o valor com a camisa americana. Além do Campeonato Mineiro, terá chance de atuar na Copa do Brasil e na Série A do Campeonato Brasileiro.





Ainda sem contar com Ribamar, Lisca prepara o América para o próximo compromisso, contra a Caldense, sábado, às 21h, pela quarta rodada do Estadual. O Coelho estreia na Copa do Brasil na quarta-feira que vem, contra o Treze, em Campina Grande (PB).