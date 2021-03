América é top 15 em ranking das maiores premiações de 2020 (foto: Estevão Germano/América) financeiro para o clube. Semifinalista, com R$ 17,59 milhões arrecadados, o Coelho encerrou a temporada 2020 no top 15 do ranking das maiores premiações do país. O levantamento foi realizado pelo colunista Rodolfo Rodrigues, do UOL. A campanha histórica do América na Copa do Brasil rendeu, além de grandes memórias para os torcedores, um ótimo retornopara o clube. Semifinalista, com R$ 17,59 milhões arrecadados, o Coelho encerrou a temporada 2020 no top 15 do ranking das maiores premiações do país. O levantamento foi realizado pelo colunista Rodolfo Rodrigues, do UOL.









Premiações do América na Copa do Brasil 2020/21





Primeira fase: R$ 540 mil - eliminou o Santos-AP





Segunda fase: R$ 650 mil - eliminou o Operário-PR





Terceira fase: R$ 1,5 milhão - eliminou a Ferroviária-SP





Quarta fase: R$ 2 milhões - eliminou a Ponte Preta





Oitavas de final: R$ 2,6 milhões - eliminou o Corinthians





Quartas de final: R$ 3,3 milhões - eliminou o Internacional





Semifinais: R$ 7 milhões - eliminado pelo Palmeiras





Total: R$ 17,59 milhões





Destino dos recursos





Em entrevista exclusiva ao Superesportes, Marcus Salum, ex-presidente do América, detalhou o destino das premiações da última edição da Copa do Brasil. O dirigente revelou que boa parte do dinheiro foi utilizado para regularização de contas, reformas estruturais e premiações.





“A aplicação dos recursos da Copa do Brasil foi para aliviar as contas do América. Essa é a frase correta. Quem acompanha a gente, e nós temos um portal da transparência, viu que nós fizemos um orçamento onde teríamos um equilíbrio entre receita e despesa com um pequeno déficit. Mas estávamos carregando um déficit que vinha de outros anos, que todos os clubes têm. Não era um déficit pequeno, era razoável”, disse Salum à reportagem.





Salum também pontuou que grande parte dessa receita foi dividida com jogadores e membros da comissão técnica.





“Este ano, tivemos superávit. Arrecadamos mais do que esperávamos, mas tivemos a pandemia, com perda de receita. Daí começamos a fazer acordo com jogadores, postergar pagamentos, tirar direito de imagem e tal. No momento em que encaixamos na Copa do Brasil e os recursos entraram, praticamente 30% do que nós arrecadamos foi para premiação. Temos que dividir com os atletas, porque eles ganham. Temos 10% retidos, e de 25 a 30% de premiação. O que fizemos? Fizemos tudo em dia da parte financeira com os atletas. O América pagou ajuda de custo, premiação, tudo que tinha que pagar, e acertou tudo com os jogadores antes do previsto”.





O ex-presidente do clube afirmou que parte dos recursos da Copa do Brasil foi destinada a obras no CT Lanna Drumond, em Belo Horizonte.





“Investimos na ordem de R$1,5 milhão a R$2 milhões no CT. Fizemos a terraplenagem do campo de cima, que era do júnior, invertemos em cima do projeto que fizemos, gramamos e vamos inaugurar em fevereiro o novo campo no mesmo molde do campo principal. É uma obra que não foi barata, porque tivemos que terraplenar tudo, nos mesmos moldes que vai ser o Planeta América”, disse à reportagem.





O projeto Planeta América prevê a construção de uma grande estrutura de treinamentos, com instalações modernas e nove campos de futebol.





“Tínhamos um problema de enchente interna no América, em que descia muita água. Fizemos uma obra de drenagem muito grande, que está terminando, em torno de R$400 mil a R$500 mil, para encerrar os problemas de água no CT. A água vai ser jogada na galeria lá embaixo, pois tinha muita enchente quando chovia demais”, afirmou Salum.





“Tínhamos um projeto que, se passássemos do Palmeiras na Copa do Brasil, iríamos asfaltar toda a rua que foi feita e começaríamos a construção do hotel. Infelizmente não passamos, mas são projetos que teremos de executar logo. Os recursos foram bem aplicados, mas não temos dinheiro em caixa. Foi tudo para quitar o que tínhamos de pendência”.