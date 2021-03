Conceição analisa jejum de atacantes do Cruzeiro: 'Todos marcam e atacam'

Felipe Conceição comentou 'jejum' de gols dos atacantes celestes (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) marcaram gols o lateral-direito Raúl Cáceres, no empate por 1 a 1 com o Uberlândia, além do zagueiro Manoel e do meia Marcinho, ambos na vitória por 2 a 0 sobre a URT, no último sábado. Felipe Conceição minimizou o fato de os atacantes do Cruzeiro ainda não terem balançado a rede nesta temporada. Até aqui, sógols o lateral-direito Raúl Cáceres, no empate por 1 a 1 com o Uberlândia, além do zagueiro Manoel e do meia Marcinho, ambos na vitória por 2 a 0 sobre a URT, no último sábado.









“Eu acho que fomos eficientes (no jogo contra a URT). Vamos procurar sempre melhorar. O placar do jogo foi bem satisfatório, da maneira que foi construída a vitória. Independe quem faz o gol, é um futebol onde todos marcam e atacam”, destacou.





“Para mim, o atacante tem outras funções a fazer além do gol. E na hora certa, vai sair também os gols dos atacantes. Mas isso não importa para a gente. Importa é trabalhar, cumprir função e é isso que cobramos dele”, complementou.





O Cruzeiro tem 11 atacantes no elenco. Até aqui, já receberam oportunidades Rafael Sobis, William Pottker, Felipe Augusto, Airton, Marcelo Moreno, Thiago, Bruno José e Welinton. Nenhum dos oito conseguiu marcar em 2021.





A nova oportunidade será já nesta quinta-feira, desta vez em jogo pela Copa do Brasil. Na quinta-feira, o Cruzeiro mede forças com o São Raimundo, de Roraima, pela primeira fase da competição mata-mata. O jogo está marcado para as 19h15, no estádio Canarinho, em Boa Vista.