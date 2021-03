Cruzeiro busca formação ideal para primeiro grande desafio contra o América

Felipe Conceição busca a melhor formação para enfrentar o América (foto: Igor Sales/Cruzeiro) posição, com sete pontos, o Coelho é o segundo colocado, com nove. O líder Atlético soma 12. O Cruzeiro ingressou no G4 do Campeonato Mineiro ao vencer o Athletic por 1 a 0, no Mineirão, pela quarta rodada. A missão agora é subir mais um degrau na classificação no duelo diante do América, às 16h de domingo (21), no Independência. Enquanto a Raposa ocupa a quarta, com sete pontos, o Coelho é o segundo colocado, com nove. O líder Atlético soma 12.







Curiosamente, o profissional de 41 anos alcançou o melhor trabalho da carreira no América. Em 2019, ele foi promovido ao cargo de técnico após a demissão de Maurício Barbieri e liderou o time a uma recuperação histórica na Série B. O Coelho saiu da lanterna, na nona rodada, e chegou à 38ª na briga pelo acesso. Contudo, a derrota para o já rebaixado São Bento, por 2 a 1, no Independência, frustrou as expectativas dos torcedores.





No alviverde, Felipe Conceição atingiu 64,5% de aproveitamento, com 17 vitórias, nove empates e cinco derrotas em 31 jogos. No fim de 2019, ele indicou à diretoria alguns reforços que vieram a se tornar destaques, como o meia Alê e o centroavante Rodolfo. Também colaborou para a evolução do volante Zé Ricardo e do atacante Ademir.





Em janeiro de 2020, Felipe interrompeu a trajetória Lanna Drumond e aceitou oferta do Bragantino, onde permaneceu até ser demitido em agosto. Lisca, seu substituto no Coelho, herdou uma boa base e ficou em evidência nacional ao alcançar as semifinais da Copa do Brasil, garantindo ao clube uma premiação de mais de R$17 milhões, e o acesso à elite do Brasileirão como vice-campeão da Série B.





Foi justamente a experiência do América que motivou a diretoria do Cruzeiro a contratar Felipe Conceição, profissional acostumado a contribuir para o desenvolvimento de jovens jogadores. Com 23 atletas utilizados neste início de temporada, o técnico não descarta novas experiências para encontrar a melhor formação.





“A gente está no início do processo, e o discurso de que contamos com todo mundo já foi mostrado que não é mentira e nem da boca para fora. Nesse período desgastante de cinco jogos em 14 dias, depois de uma curta pré-temporada, utilizamos 23 atletas até aqui. Todos serão importantes para a nossa caminhada, a gente está conhecendo o grupo e criando uma coesão entre eles”, frisou.





“A gente opta pelo momento, pela parte técnica, pela parte física, pela situação do jogo também. Temos feito os movimentos, e os atletas procuram fazer o melhor. Lembrando que é início de temporada, então há uma grande dificuldade na questão física, além da filosofia nova de jogo. Mas a nossa aplicação, tirando o jogo de contexto atípico na Copa do Brasil, nos proporcionou crescimento nas atuações e maior consistência dentro do Campeonato Mineiro”, complementou.





Em 2021, o Cruzeiro de Conceição estreou no Campeonato Mineiro com empate por 1 a 1 ante o Uberlândia. Na segunda rodada, perdeu para a Caldense por 1 a 0. Em seguida, superou URT, 2 a 0, e Athletic, 1 a 0. Na Copa do Brasil, a equipe avançou à segunda fase ao passar pelo São Raimundo, de Roraima, com igualdade no confronto único (1 a 1). O próximo adversário no torneio é o América de Natal.