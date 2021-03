Gonçalves exalta Marrony, mas lembra que Galo precisa de todo o elenco

Marrony se destaca no Atlético neste início de temporada 2021 (foto: Pedro Souza/Atlético)

Bom exemplo



segue como melhor time doe uma das peças importantes para tanto é ocomele chegou a ser bastante contestado pela torcida durante odo ano passado. Na, porém, o clima é outro com aO técnico interinoreconhece a importância do atleta neste início de“Oé um jogador muito versátil, né? Ele já foi experimentado em outras funções, jogou de centroavante, jogou pelo lado direito e pelo. É um jogador que consegue exercer bem asNão tem problema nenhum. Mas eu acho que, nos últimos jogos, ele encontrou um lugar que tem favorecido o jogo dele, que é o lado esquerdo. Ele já terminou ojogando nessa posição, fazendo gols e bons jogos”, detalha.Neste contexto, o mais provável é deixar Marrony na faixa de campo onde se sente melhor, proporcionando bom desempenho nas partidas. “Nada mais justo que mantê-lo na posição que se sente mais à vontade. E o que aconteceu foi isso, o resultado é ele fazendo boas atuações e fazendo gols”, destaca Gonçalves.O técnico interino atleticano, porém, sabe que um time vencedor se faz com a participação de todos. “A gente deixa muito claro que nós temos um grupo de jogadores e o grupo tem de ser forte para as competições que o Atlético pretende disputar e chegar para vencer. O grupo tem de ser muito forte e a disputa pelas posições da mesma forma”, frisa.Atlético e sua torcida veem o Campeonato Mineiro como preparação para as competições mais difíceis da temporada. Neste ano, o Galo terá pela frente a disputa da Copa da Copa Libertadores, vencida pelo Alvinegro em 2013; o Campeonato Brasileiro, que não ganha desde o longínquo 1971; e a Copa do Brasil, na busca do bicampeonato depois de vencer o Cruzeiro na final de 2014.

É por tudo isso que, realmente, o Atlético precisará de todo o elenco ao longo de 2021 em ótima forma física e técnica. Neste momento, Marrony é visto como bom exemplo para que as taças tenham chance de ir para a sede de Lourdes. “Então o Marrony realmente tem sido um jogador importante. Jovem, que tem um futuro muito grande pela frente. Canhoto que sabe fazer gol, que tem uma imposição física muito grande e que, com certeza, no passar dos anos, com o amadurecimento dele, ainda vai evoluir bastante”, acredita Lucas Gonçalves. O Atlético fechou a contratação de Marrony, 22 anos, em junho do ano passado. O ex-atacante do Vasco assinou com o Galo até junho de 2025.





Na próxima rodada do Mineiro, o Atlético recebe o Coimbra, na sexta-feira (19/3), às 21h, no Mineirão. Marrony será desfalque por ter recebido o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Patrocinense. O atacante Diego Tardelli, fora da partida de sábado (13/3) por lesão na coxa direita, pode voltar ao time.