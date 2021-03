COVID-19 e Copa do Brasil: Lisca diz que América pediu obediência à CBF

Sereno, técnico Lisca disse que assunto 'Copa do Brasil' está superado (foto: TV Coelho) América concentra suas atenções na Copa do Brasil. A estreia do Coelho na competição nacional será na quinta-feira, às 17h, contra o Treze, no Estádio Presidente Vargas, em Campinas Grande-PB. Contrário à realização da competição neste momento, em que a COVID-19 tem números elevados de casos e mortes no país, o técnico Lisca disse que respeitará a decisão da CBF de ir em frente. Depois da derrota para a Caldense, por 1 a 0, nesse sábado, pelo Campeonato Mineiro, oconcentra suas atenções na. A estreia do Coelho na competição nacional será na, no Estádio Presidente Vargas, em Campinas Grande-PB. Contrário à realização da competição neste momento, em que a COVID-19 tem números elevados de casos e mortes no país, o técnicodisse que respeitará a decisão da CBF de ir em frente.





No dia 3 de março, antes do início da Copa do Brasil, Lisca fez um apelo em rede nacional para que o torneio fosse adiado devido à subida de casos da doença. O seu posicionamento foi elogiado pela imprensa, mas foi tratado como ‘incoerente’ pela Associação Brasileira de Treinadores de Futebol (ABTF). A entidade lembrou que Lisca foi para os braços da torcida americana após uma classificação na Copa do Brasil diante do Internacional, em novembro de 2020, e por isso não se comportou à altura do seu discurso sobre a paralisação do torneio.





O jogador Richarlyson, ex-São Paulo e Atlético, também chegou a tratar como ‘hipocrisia’ a declaração de Lisca e lembrou a postura do treinador de ir sem máscara aos torcedores após a classificação à semifinal da última Copa do Brasil de 2020.





Nesse sábado, ao ser indagado novamente sobre o tema, Lisca disse respeitar posicionamentos divergentes. Ele ainda revelou que o presidente americano Alencar da Silveira Júnior pediu que as decisões da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sejam acatadas. A entidade jamais considerou adiar a Copa do Brasil.





Veja, a seguir, a fala completa de Lisca sobre o tema:





“Tranquilo, nós vivemos numa democracia. A opinião e o direito de posicionamento é livre. Não tenho mais o que falar sobre isso. Eu sou funcionário do clube, do América. O seu presidente me pediu para cumprirmos as determinações da CBF, que é um órgão maior do futebol (brasileiro) e é isso que nós vamos fazer. Não tenho problema nenhum se a pessoa se posiciona a favor ou contra. Eu pedi lá atrás um pequeno adiamento da Copa do Brasil, a competição está em andamento, está sendo disputada, e o América vai disputar com todas as suas forças, eu vou participar com todas as minhas forças. Então, não tenho que falar, cada um tem a sua opinião. A Associação Brasileira de Treinadores eu vi, mas nem conheço o presidente, essa associação. Eu sou treinador há 30 anos e nunca tive ligação nenhuma e nem participação. E também são livres. Então, agora já passou, já teve a decisão dos órgãos maiores, de sequência das competições, e nós vamos cumprir. Posicionamento cada um dá o seu, o meu foi dado lá atrás e daqui pra frente é pensar no trabalho no futebol”.





Copa do Brasil





Por estar mais bem colocado no ranking da CBF, o América estreará na Copa do Brasil como visitante e terá a vantagem do empate diante do Treze-PB para avançar à segunda fase.





Só pela participação na primeira fase, o Coelho embolsará R$990.000,00. Se avançar, arrecadará mais R$1.070.000,00.