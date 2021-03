Cruzeiro usou quase dois times em início de temporada marcado por rodízio

Marcelo Moreno fez o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Athletic, domingo, no Mineirão, pela quarta rodada do estadual (foto: Igor Sales/Cruzeiro) elenco se apresentou para os treinos no dia 15 de fevereiro e, desde então, disputou cinco partidas: quatro pelo Campeonato Mineiro e uma na Copa do Brasil. O sexto duelo será contra o América, às 16h de domingo, no Independência, pela quinta rodada do estadual. O Cruzeiro utilizou quase dois times em um início de temporada marcado por rodízio de atletas devido ao calendário apertado. Ose apresentou para os treinos no dia 15 de fevereiro e, desde então, disputou cinco partidas: quatro pelo Campeonato Mineiro e uma na Copa do Brasil. O sexto duelo será contra o América, às 16h de domingo, no Independência, pela quinta rodada do estadual.









Conceição manteve os cinco contratados na equipe para a estreia no Campeonato Mineiro, contra o Uberlândia, no Parque do Sabiá. Eles se juntaram ao goleiro Fábio, ao lateral-direito Cáceres, aos zagueiros Manoel e Weverton e aos atacantes William Pottker. O Cruzeiro criou muitas chances no jogo, porém só foi buscar o empate por 1 a 1 aos 46 minutos da etapa final, em finalização de Cáceres da entrada da área.





Nos jogos posteriores, o treinador voltou a contar com o zagueiro Ramon, que havia desfalcado o time por causa da covid-19, e observou variações na escalação utilizando o lateral-esquerdo Matheus Pereira, o zagueiro Eduardo Brock, o volante Adriano, o meia Claudinho e os atacantes Bruno José, Airton e Marcelo Moreno. Já o volante Jadson e o centroavante Thiago foram exclusivamente acionados no decorrer da etapa complementar.





“A gente está no início do processo, e o discurso de que contamos com todo mundo já foi mostrado que não é mentira e nem da boca para fora. Nesse período desgastante de cinco jogos em 14 dias, depois de uma curta pré-temporada, utilizamos 23 atletas até aqui (na verdade, 21). Todos serão importantes para a nossa caminhada, a gente está conhecendo o grupo e criando uma coesão entre eles”, disse Conceição, explicando na sequência os critérios para a escolha de um determinado jogador.





“A gente opta pelo momento, pela parte técnica, pela parte física, pela situação do jogo também. Temos feito os movimentos, e os atletas procuram fazer o melhor. Lembrando que é início de temporada, então há uma grande dificuldade na questão física, além da filosofia nova de jogo. Mas a nossa aplicação, tirando o jogo de contexto atípico na Copa do Brasil, nos proporcionou crescimento nas atuações e maior consistência dentro do Campeonato Mineiro”, complementou.





Depois do empate com o Uberlândia, o Cruzeiro perdeu para a Caldense (1 a 0) e venceu URT (2 a 0) e Athletic (1 a 0) no Campeonato Mineiro. O time é o quarto colocado, com sete pontos. Já na Copa do Brasil, a classificação à segunda fase veio com o empate por 1 a 1 diante do São Raimundo, no estádio Canarinho, em Boa Vista, capital de Roraima, em 11 de março. O próximo adversário no torneio é o América de Natal.





JOGADORES UTILIZADOS PELO CRUZEIRO NA TEMPORADA 2021





Goleiro





Fábio (5 jogos, todos como titular)





Laterais





Cáceres (5 jogos, todos como titular)





Alan Ruschel (5 jogos, 4 como titular)





Matheus Pereira (5 jogos, 1 como titular)





Zagueiros





Ramon (4 jogos, todos como titular)





Manoel (3 jogos, todos como titular)





Eduardo Brock (2 jogos, todos como titular)





Weverton (1 jogo como titular)





Volantes





Matheus Neris (2 jogos, ambos como titular)





Matheus Barbosa (5 jogos, todos como titular)





Adriano (5 jogos, 3 como titular)





Jadson (3 jogos, nenhum como titular)





Meias





Marcinho (5 jogos, 3 como titular)





Claudinho (5 jogos, 2 como titular)





Atacantes





Airton (5 jogos, 3 como titular)





Rafael Sobis (5 jogos, 4 como titular)





William Pottker (4 jogos, 3 como titular)





Felipe Augusto (4 jogos, 3 como titular)





Marcelo Moreno (3 jogos, 1 como titular)





Bruno José (3 jogos, 1 como titular)





Thiago (2 jogos, nenhum como titular)





QUEM AINDA NÃO JOGOU





Goleiros: Lucas França, Vitor Eudes e Vinícius





Zagueiros: Paulo, Geovane e Guilherme Matos





Volante: Nonoca





Meia: Marco Antônio





Atacantes: Stênio, Welinton, Gui Mendes e Zé Eduardo*





* Zé Eduardo está em repouso desde 21 de fevereiro por causa de uma alteração em um exame cardiológico