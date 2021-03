América busca inspiração para retomar bom futebol

A expectativa de todos no clube é que a equipe volte a reencontrar o bom futebol, que não apareceu no 1 a 0 diante do time de Poços de Caldas, no Independência. Pelo regulamento, o Coelho avança à segunda fase em caso de empate, recebendo mais R$ 1,07 milhão – pela estreia já embolsa R$ 990 mil.





“É jogo eliminatório e não podemos cometer os mesmos erros que cometemos contra a Caldense. Como eles também querem a vitória, acredito que vai ser um jogo muito disputado”, afirma o lateral-direito Diego Ferreira, para quem os adversários estão agora mais atentos ao enfrentar o América. “A gente é um time de muita intensidade, que faz pressão na saída de bola. E todo mundo vem se preparando para nos bater, muito concentrado. Então, temos de manter a concentração o tempo todo, pois qualquer erro é fatal.”





Ele voltou a atuar no jogo de sábado, por 45 minutos, depois de mais de três meses tratando contusão muscular sofrida em 2 de dezembro. Ainda que acredite que precisa evoluir técnica e fisicamente, ele avalia estar bem preparado para ajudar o Coelho nesta estreia no mata-mata nacional.





“O futebol, atualmente, exige muita participação, muita intensidade. Estou bem preparado para voltar a atuar e corresponder em alto nível, caso escalado pelo treinador", diz o defensor.





Além de Diego Ferreira, Lisca voltou a contar com o lateral-esquerdo João Paulo, recuperado de lesão, e com o volante Juninho, que cumpriu isolamento por COVID-19. O mesmo ocorreu com o volante Leo Gomes, o meia Marcelo Toscano e o atacante Kawê. Já o lateral-esquerdo Lucas Luan iniciou a transição física.





No departamento médico do clube, quatro atletas seguem em recuperação: o zagueiro Arthur (lesão muscular na coxa), o volante Zé Ricardo (tendinite), o meia Geovane e o atacante Felipe Azevedo, ambos com lesão muscular na coxa. (PG)