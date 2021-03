América inicia Copa do Brasil 'de olho' em nova premiação milionária

Na última edição da Copa do Brasil, o América fez história ao desbancar gigantes como Corinthians e Internacional, além de alcançar as semifinais pela primeira vez (foto: Mourão Panda/América) emocionantes, o Coelho arrecadou R$ 17,59 milhões em premiações no torneio. Prestes a iniciar mais uma participação na principal competição em formato 'mata-mata' do país, o clube mineiro mira novos ganhos milionários. A Copa do Brasil de 2020 está marcada na história do América. Além de protagonizar jogos memoráveis e classificações, o Coelho arrecadou R$ 17,59 milhões em premiações no torneio. Prestes a iniciar mais uma participação na principal competição em formato 'mata-mata' do país, o clube mineiro mira novos ganhos milionários.









Premiações da Copa do Brasil 2021 (Grupo II)





1ª fase: R$ 990 mil

2ª fase: R$ 1,07 milhão

3ª fase: R$ 1,7 milhão

Oitavas: R$ 2,7 milhões

Quartas: R$ 3,45 milhões

Semi: R$ 7,3 milhões

Vice-campeão: R$ 23 milhões

Campeão: R$ 56 milhões





Em 2020, a meta da diretoria do América com 'Jogos e Competições' foi estabelecida em R$ 5.755.449,00. Tendo esse valor como referência, considerando somente a Copa do Brasil, o Coelho precisaria alcançar, no mínimo, as oitavas de final - somaria R$ 6,46 milhões em premiações. Se repetir a campanha do ano passado, quando disputou as semifinais, o Coelho arrecadará, ao todo, R$ 17,21 milhões.





No entanto, certamente, a meta financeira estipulada pela nova diretoria americana deverá ser maior para 2021. Isso porque a Série A do Campeonato Brasileiro não premia os clubes rebaixados, e o time alviverde tem a permanência na elite do futebol nacional como principal meta na temporada.





Na última edição do Brasileirão, o Fortaleza, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, garantiu R$ 11 milhões em premiações. O Corinthians, primeiro clube na zona de classificação para a Sul-Americana, arrecadou R$ 14,6 mi. Logo abaixo do clube paulista, na 13ª posição, um bom exemplo para o América: o Atlético-GO, que retornou à Série A em 2020, angariou R$ 13,7 mi pela campanha na Primeira Divisão.





'De olho' em reformas estruturais, quitação de dívidas e reforços para o elenco, o Coelho quer voltar a 'fazer bonito' em 2021 - e a temporada 2020 dá bons motivos para crer que isso, de fato, possa acontecer.