TV diz que Arrascaeta tem divergência com Flamengo e pode não se apresentar

Segundo ESPN, Arrascaeta teria proposta para jogar no Egito (foto: Alexandre Vidal / Flamengo) informação foi dada pelo comentarista Djalminha. Em seguida, o repórter Pedro Henrique Torre confirmou a existência de um imbróglio relativo a uma cláusula do contrato não cumprida pelo clube com o agente Daniel Fonseca. O canal ESPN informou neste domingo (14/03) à noite que o meia Arrascaeta pode não se reapresentar ao Flamengo esta semana, como programado com o elenco principal, uma vez que seu estafe tem uma divergência com a direção rubro-negra. Inicialmente, afoi dada pelo comentarista Djalminha. Em seguida, o repórter Pedro Henrique Torre confirmou a existência de um imbróglio relativo a uma cláusula do contrato não cumprida pelo clube com o agente Daniel Fonseca.









O contrato de Arrascaeta com o Flamengo vai até dezembro de 2023. Segundo Djalminha e o repórter da emissora do grupo Disney, o meia uruguaio não deve se reapresentar ao clube até que o impasse contratual seja resolvido.





Flamengo alega problema de voos





Na noite deste domingo, o Flamengo divulgou uma nota anunciando que Arrascaeta não se reapresentará nesta segunda-feira (15) com o restante do elenco por dificuldade em conseguir um voo de Montevidéu para o Rio de Janeiro. Segundo o clube, o dia a mais de férias foi autorizado pelo técnico Rogério Ceni. A nota não faz referência a nenhum desentendimento do estafe do meio-campista com o Rubro-Negro.





"O atleta Arrascaeta foi liberado pela direção e o técnico Rogério Ceni para se apresentar na terça-feira (16). Ele está no Uruguai e o número de voos se encontra reduzido em razão da pandemia. Para ficar um maior tempo com os familiares e passar o final de semana, o atleta fez a solicitação. Caso contrário, Arrascaeta precisaria ter retornado na sexta-feira (12/03)".





Em 2019, Arrascaeta não se reapresentou ao Cruzeiro





Em janeiro de 2019, quando Arrascaeta recebeu a proposta para jogar no Flamengo, a não reapresentação ao Cruzeiro foi o expediente utilizado para forçar a transferência. O meia chegou a desembarcar em Belo Horizonte, no dia 3, mas foi orientado pelo empresário Daniel Fonseca a voltar ao Uruguai e aguardar o desfecho das conversas.





À época, houve troca de farpas entre a cúpula cruzeirense, formada pelo presidente Wagner Pires de Sá e vice de futebol Itair Machado, e o empresário Daniel Fonseca.





Por fim, prevaleceu o desejo de Arrascaeta de deixar o Cruzeiro e seguir para o Flamengo, onde teria um salário muito superior e um contrato de cinco anos.





Naquela janela de transferências, o Flamengo aceitou pagar, ao todo, 18 milhões de euros (R$ 76,5 milhões) por 70% dos direitos econômicos de Arrascaeta.





Daquele valor, o Cruzeiro ficou com 13 milhões de euros (R$ 55,2 milhões), já que detinha 50% dos direitos em parceria com a rede varejista Supermercados BH. Os outros 5 milhões de euros (R$ 21,25 milhões) couberam ao Defensor do Uruguai, dono de 20% ‘do passe’.





Destaque da Libertadores de 2014 pelo Defensor-URU, Arrascaeta foi contratado pelo Cruzeiro em janeiro de 2015, ainda na gestão do presidente Gilvan de Pinho Tavares, por 4 milhões de euros (R$ 12 milhões na cotação da época). Natural de Nuevo Berlín, na Região Oeste do Uruguai, o camisa 10 disputou 188 jogos pela Raposa e marcou 50 gols. Maior artilheiro estrangeiro do clube, o uruguaio foi decisivo ao balançar a rede em todas as finais nas quais a equipe se sagrou campeã: Copa do Brasil, em 2017 e 2018, e Campeonato Mineiro, em 2018.