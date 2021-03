América: preservado nas últimas partidas, João Paulo está de volta à equipe

João Paulo está de volta à equipe após duas semanas (foto: Marina Almeida / América) treinamentos no CT Lanna Drumond. O lateral-esquerdo João Paulo, do América, voltou a ficar à disposição do técnico Lisca. O jogador foi preservado das partidas contra Athletic e Pouso Alegre pelo Campeonato Mineiro, após sentir um desconforto muscular na coxa esquerda durante osno CT Lanna Drumond.









Em 2020, o defensor conviveu com muitas lesões e, por isso, ficou fora de muitas partidas do clube alviverde – disputou 39 jogos na temporada. Com isso, o número de assistências foi bem abaixo do que no ano anterior: apenas duas.

Na atual temporada, João Paulo participou apenas da estreia do América no Mineiro contra o Boa Esporte, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, em 27 de fevereiro. O defensor começou a partida no banco de reservas, mas entrou em campo no decorrer do jogo e colocou Alê em condições de fazer o gol do triunfo por 1 a 0.

Para o próximo compromisso do Coelho, Lisca contará com João Paulo. Neste sábado (13), às 21h, o América terá pela frente a Caldense, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O duelo será disputado no Independência.