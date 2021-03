Vargas treina com grupo que joga Mineiro e pode reforçar Atlético no sábado

Eduardo Vargas durante treinamento do Atlético na Cidade do Galo (foto: Pedro Souza/Atlético) partidas no Brasil. Neste sábado, contra o Patrocinense, o chileno de 31 anos poderá começar a mudar os rumos dessa história. Contratação de peso do Atlético na última temporada, o atacante Eduardo Vargas ainda não conseguiu engatar uma série de boasno Brasil. Neste sábado, contra o Patrocinense, o chileno de 31 anos poderá começar a mudar os rumos dessa história.









Vargas, assim como outros 13 jogadores do elenco, ganhou um período de folga ao fim do Campeonato Brasileiro de 2020. Ele, porém, voltou aos treinos na Cidade do Galo quatro dias antes dos demais, conforme planejamento estabelecido pela diretoria.





O chileno se reapresentou no último dia 4, enquanto os outros retornaram ao trabalho na segunda-feira. Por isso, está em fase mais avançada de preparação física e deve estar à disposição da comissão técnica alvinegra, que dirigirá o time contra o Patrocinense.





Nos treinamentos, Vargas tem trabalhado com bola ao lado dos atletas que disputaram as três primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. O grupo que iniciou a campanha no Estadual é formado por garotos das categorias de base e jogadores do elenco principal que atuaram menos na temporada 2020.





Enquanto isso, os outros atletas que folgaram realizam trabalhos de aprimoramento da parte física. A comisão técnica trabalha para tê-los à disposição mais à frente no Mineiro e, principalmente, na fase de grupos da Copa Libertadores, que se inicia na segunda quinzena de abril.





Se for liberado, Vargas terá a oportunidade de melhorar os números com a camisa atleticana. Até aqui, marcou apenas dois gols em 16 jogos (12 deles como titular).