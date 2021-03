Atlético anuncia o retorno do técnico Cuca; contrato vai até 2023

Ex-Santos, Cuca é o novo técnico do Atlético (foto: Ivan Storti/Santos)





Cuca é o novo técnico do Atlético. Campeão da Copa Libertadores de 2013 pelo clube, o treinador de 57 anos está de volta à Cidade do Galo para liderar o ambicioso projeto esportivo alvinegro em 2021. A diretoria Alvinegra anunciou, nesta sexta-feira o acordo com o treinador. O contrato vai até 2023.

No Atlético, Cuca substituirá o argentino Jorge Sampaoli, que agora comanda o Olympique de Marseille, da França. O acordo foi fechado na última terça-feira, durante reunião entre o técnico e integrantes do órgão colegiado que administra o clube alvinegro.





A primeira opção da diretoria atleticana era Renato Gaúcho, do Grêmio. As negociações, porém, não avançaram. O técnico deve continuar no Sul e assinar a renovação contratual até o fim de 2021.





Esta será a segunda passagem de Cuca pelo Atlético. Contratado no fim de 2011, o treinador protagonizou alguns dos momentos mais marcantes da história centenária do clube, como a heroica campanha que culminou com o título continental. Também ganhou o Campeonato Mineiro em 2012 e 2013.





Mas nem tudo foram flores nos pouco mais de dois anos de Cuca à frente do Atlético. Em 2011, amargou uma derrota por 6 a 1 para o Cruzeiro, em clássico válido pela última rodada do Brasileirão.





Após uma trajetória de títulos e admiração de torcedores, Cuca deixou o Atlético de maneira turbulenta, no fim de 2013. O treinador já estava acertado com o Shandong Luneng, da China, quando dirigiu o time alvinegro no Mundial de Clubes daquele ano (que teve o fiasco na semifinal contra o Raja Casablanca, de Marrocos).





Cuca comandou o Atlético em 153 partidas, com 80 vitórias, 34 empates e 39 vitórias, que correspondem a um aproveitamento de aproximadamente 59,7% dos pontos disputados.





Depois de deixar a Cidade do Galo, Cuca passou por Shandong Luneng, Palmeiras (em duas passagens), Santos, São Paulo e, novamente, Santos.





No período, conquistou o Brasileiro pela equipe alviverde, em 2016. Na temporada 2020, levou o clube praiano ao vice-campeonato da Libertadores.





De volta ao Atlético depois de mais de sete anos, o treinador terá missões ambiciosas. O clube aumentou o investimento em reforços e quer ser protagonista nas principais competições da temporada, como a Libertadores e o Brasileiro.