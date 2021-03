Cruzeiro não avança em negociações com meia Morato, de saída do Bragantino

Morato não jogará no Cruzeiro, garantiu empresário do meia (foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino) Superesportes, o agente confirmou a consulta celeste há cerca de três semanas, mas garantiu que as tratativas não avançaram. De saída do Red Bull Bragantino, o meia Morato não será jogador do Cruzeiro. Isso é o que garante Camargo Júnior, empresário do jogador de 28 anos. Em contato com o, o agente confirmou a consulta celeste há cerca de três, mas garantiu que as tratativas não avançaram.









Morato estava na lista de possíveis reforços feita pelo técnico Felipe Conceição, que trabalhou com o jogador no primeiro semestre do ano passado, no Red Bull Bragantino. Atual comandante da equipe, Maurício Barbieri afirmou, nesse domingo, que o meia não será aproveitado nesta temporada.





“Em relação ao Morato, existe uma situação de saída encaminhada”, disse o treinador após o empate por 0 a 0 com o Corinthians, pelo Campeonato Paulista. O meia nem sequer foi inscrito para atuar na competição.





Na última quinta-feira, em entrevista coletiva, Felipe Conceição indicou que o elenco do Cruzeiro para o Campeonato Mineiro está fechado. “O processo do Mineiro também vai nos mostrar se damos sequência com esse grupo ou precisa de reforços para a Série B, que é o objetivo principal do ano”, projetou.





Até aqui, o Cruzeiro já anunciou sete reforços para a temporada 2021. São eles o lateral-esquerdo Alan Ruschel; o zagueiro Eduardo Brock; os volantes Matheus Neris e Matheus Barbosa; o meia Marcinho, além dos atacantes Bruno José e Felipe Augusto