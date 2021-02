Trio comandará Atlético em eventual transição entre Sampaoli e novo técnico

Éder Aleixo e Lucas Gonçalves durante treino do Atlético na Cidade do Galo (foto: Bruno Cantini/Atlético) treinador até esta quinta-feira - último dia de trabalho de Jorge Sampaoli -, o Atlético será comandado por um trio de profissionais da comissão técnica permanente. Os auxiliares Lucas Gonçalves e Éder Aleixo, além do preparador físico Ricardo Seguins, ficarão encarregados dos treinos e jogos. Se não contratar um novoaté esta quinta-feira - último dia de trabalho de Jorge Sampaoli -, o Atlético será comandado por um trio de profissionais da comissão técnica permanente. Os auxiliares Lucas Gonçalves e Éder Aleixo, além do preparador físico Ricardo Seguins, ficarão encarregados dos treinos e jogos.









De saída para o Olympique de Marseille, da França, a comissão técnica de Sampaoli dirige o Atlético contra o Palmeiras nesta quinta-feira, no Mineirão. O jogo, marcado para 21h30, vale pela 38ª - e última - rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.





O treinador argentino não ficará à beira do gramado, já que foi expulso na vitória por 3 a 2 sobre o Sport, no último domingo, e terá de cumprir suspensão. O auxiliar Jorge Desio vai representá-lo no banco de reservas.





Na sexta-feira, já sem Sampaoli, os jogadores treinam a partir das 10h, na Cidade do Galo. É possível que o novo técnico ainda não tenha sido contratado. O próprio Rodrigo Caetano disse que não vai apressar a busca pelo substituto do argentino.





“Nós vamos ter a calma, sem ser lentos, dentro de uma rapidez, sem ser de forma apressada, para a escolha do novo comandante”, pontuou o dirigente.





Essa espera pelo novo treinador pode ser estendida até março. Apontado como uma dos favoritos da diretoria atleticana, Renato Gaúcho tem contrato com o Grêmio até o próximo dia 7, data da partida de volta da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras.





Segundo Rodrigo Caetano, o Atlético ainda não negocia com o treinador. A princípio, porém, o clube mineiro não vê como impedimento a permanência de Renato no Grêmio até a decisão do torneio mata-mata.





Planejamento





Com ou sem um novo treinador definido, a diretoria do Atlético terá uma reunião com jogadores na sexta-feira, dia seguinte ao último jogo do Brasileiro - e consequente término da temporada 2020. O clube dará um período de descanso aos atletas mais desgastados.





“Alguns dos atletas que tiveram mais minutagem no decorrer de 2020 receberão alguns dias de recesso. Vamos debater ainda a definição em relação a esse período. Outros iniciam juntamente com a equipe de transição, fazendo uma união, para iniciar o campeonato estadual. Depois, lá na frente, nós vamos avaliar se daremos ou não um descanso para aqueles que iniciarem agora”, disse Rodrigo Caetano.





O Atlético inicia a disputa do Campeonato Mineiro de 2021 já neste domingo, apenas três dias depois da conclusão da temporada 2020. Atual campeã, a equipe alvinegra recebe a URT, no Mineirão, a partir das 18h15.





A ideia do clube é descansar os jogadores mais utilizados para tê-los na melhor forma física possível na segunda quinzena de abril, quando começa a fase de grupos da Copa Libertadores.





*A versão anterior desta reportagem afirmava que Lucas Gonçalves 'chefiaria' o trio da comissão técnica permanente. Porém, não haverá essa hierarquia. O texto foi corrigido às 15h17