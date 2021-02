FMF transmitirá os jogos do Mineiro pela internet

Taça de campeão do Mineiro de 2020 (foto: Agência i7/Mineirão)

Primeira rodada

A Federação Mineira de Futebol () anunciou, nesta terça-feira (23/2), que todos osdode 2021 terão transmissão pela. Será a primeira vez que os clubes da elite terão todas suas partidas exibidas ao público.Segundo o comunicado emitido pela entidade, a Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão do torneio, fará a seleção das partidas que serão exibidas na TV aberta ou na TV por assinatura.Enquanto isso, os demais confrontos poderão ser vistos, gratuitamente, na TV FMF.“Com todos os jogos exibidos, a FMF coloca o futebol mineiro em evidência e possibilita que nossos clubes ganhem ainda mais visibilidade, permitindo que os clubes do interior possam ser acompanhados de qualquer lugar do mundo, pela internet”, declarou a FMF sobre a iniciativa.O Campeonato Mineiro terá, ao todo, 80, sendo 66 na primeira fase, seis do mata-mata (semifinais e finais), seis do Troféu Inconfidência (semifinais e finais) e as duas da final da Recopa do Interior, conforme previsto no regulamento.

27/2



16h30

Uberlândia x Cruzeiro – Parque do Sabiá



19h

Caldense x Tombense – Ronaldão

América x Boa – Independência



28/2



15h30

Pouso Alegre x Coimbra – Manduzão



16h

Patrocinense x Athletic – Pedro Alves do Nascimento



18h15

Atlético x URT – Mineirão