Filosofia, perfil, entrevista: diretor do Atlético revela busca por técnico

Rodrigo Caetano disse que vai trabalhar em silêncio (foto: Bruno Cantini / Atlético)

Espaço para a base

O diretor de futebol do, Rodrigo Caetano, explicou nesta terça-feira que busca umque se encaixe no projeto do clube, para manter um jogo com intensidade, equilíbrio e utilização de atletas da categoria de base. O dirigente disse que oterá cautela na escolha e fará entrevistas com os postulantes ao cargo."Vamos ter a calma, sem ser lentos, dentro de uma rapidez, sem ser apressados para a escolha do novo comandante. Por mais que muitas vezes tenha sido divulgado, foi ontem (segunda-feira, 22/2) que onos comunicou oficialmente. Vamos, a partir de hoje (terça-feira, 23), debater o perfil daquele que será o comandante. Por conta da classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores, o nosso entendimento é que temos tempo necessário para escolha", destacou.Nessa segunda-feira, o Galo oficializou a saída de Jorge Sampaoli, que tem contrato verbalmente acertado com o, da França.No comunicado, o Galo informou que aceitou a decisão do treinador de rescindir o contrato, após o Campeonato Brasileiro, e desejou boa sorte ao gringo.disse que o projeto do clube é grandioso e atrativo para qualquer treinador no mercado."Nós temos que ter a responsabilidade de fazer a escolha correta. Já vivi situações parecidas. E o tempo e a paciência dizem que temos que ter a cautela para fazer a escolha correta e não de forma açodada e daqui a quatro, cinco meses depois do Estadual ver que não era o perfil, não era o modelo de jogo", afirmou.O diretor de futebol não descarta a possibilidade de entrevistar o candidato ao cargo: "Vamos debater muito e, se preciso for, e certamente será, vamos fazer entrevistas, dentro das possibilidades em relação à, com aqueles que nos identificarmos. Projeto é grandioso, projeto é atrativo. Nos resta levantar as carências e os nomes para aguardarmos a chegada do novo treinador".O dirigente ressaltou a importância da base para o clube. "Filosofia: cada vez mais ter as categorias de base próximas para o decorrer do ano abrir espaço para os jovens. O projeto é do Galo e o treinador tem que ter esse entendimento. Ele será uma peça dentro da engrenagem. Esse é o espírito. Vamos ter a calma e a responsabilidade na escolha do treinador".Caetano ainda ressaltou o modelo de jogo que o clube pretende seguir:" O modelo de intensidade. Muita gente fala, mas isso não é praticado. E o Galo teve ao longe de todo Brasileiro isso com a marca. A ideia é que isso seja mantido. Difícil falar em nome. Mas queremos uma equipe equilibrada, que ataque de forma intensa e que saiba se defender. Esse é o desejo".