Galo pagará R$ 32,5 milhões ao River para contar com Nacho

O Atlético deverá ter um time mais forte na temporada 2021, ainda que não haja certeza sobre a permanência do técnico Jorge Sampaoli, cujo trabalho permitiu ao alvinegro garantir vaga na próxima Copa Libertadores. Depois de trazer o lateral-esquerdo Dodô e o atacante Hulk, o clube acertou a contratação do armador Nacho Fernández por três temporadas, segundo o próprio representante do jogador, Daniel González.

Em entrevista ao canal de TV argentino TyC ontem, ele agradeceu à direção do River Plate-ARG, que atendeu ao atleta, um dos destaques da equipe nos últimos cinco anos, já tem 31 anos, e que gostaria muito de atuar no Brasil, onde ganhará bem mais do que no país vizinho. O empresário só não confirmou valores ou se o jogador abrirá mão dos 5% dos próprios direitos econômicos dos quais é detentor. O argentino é esperado nos próximos dias em Belo Horizonte.





Segundo a imprensa argentina, o Galo pagará US$ 6 milhões (cerca de R$ 32,5 milhões) ao River Plate, que repassará uma parte ao Gimnasia La Plata. Facilitou o negócio o fato de o atual diretor de futebol do time mineiro, Rodrigo Caetano, já ter boa relação com a diretoria dos Millonarios, da época em que tentou contratar Fernández para o Internacional.





O procurador ainda disse, na entrevista, que o desejo do atleta é voltar ao River depois de cumprir o contrato com o Galo. Com isso, se aposentaria no clube em que foi campeão da Copa Libertadores em 2018.





Com a chegada de Nacho Fernández, o Atlético supre uma grande carência do elenco. Uma das deficiências que impediram o time de buscar o título do Campeonato Brasileiro foi justamente a presença de um armador mais experiente, que chamasse a responsabilidade em momentos difíceis.





Um dos problemas a ser resolvido é quanto ao número de estrangeiros. Pela legislação brasileira, apenas cinco atletas não nascidos em território nacional podem ser relacionados para os jogos e atualmente o clube já conta com seis “gringos”: o zagueiro Junior Alonso, o volante Alan Franco, os armadores Zaracho e Dylan Borrero e os atacantes Savarino e Eduardo Vargas.

Comando

Agora, a grande preocupação da diretoria é sobre qual será o comandante do time em 2021. Jorge Sampaoli tem contrato até dezembro e já recebeu oferta para renovar até o fim do ano que vem, como revelado pelo presidente Sérgio Coelho.





O interesse do Olympique de Marseille-FRA, porém, pode tirar o treinador do alvinegro. A queda de rendimento nesta reta final de Campeonato Brasileiro corroeu o prestígio do argentino e ele já não é mais unanimidade entre os atleticanos.





Um dos cotados para substituir Sampaoli é Renato Gaúcho, atualmente no Grêmio. O treinador tem reclamado da falta de investimento do clube do Sul, mas existe a possibilidade de renovar o contrato depois das finais da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, marcadas para 28 de fevereiro e 7 de março.





Atleticana ...

Guga na briga

O lateral-direito Guga é um dos três finalistas na disputa de revelação do Campeonato Brasileiro na Bola de Prata, organizada pela ESPN Brasil. O jogador do Galo disputa votação popular com Claudinho, do Bragantino, e Gabriel Menino, do Palmeiras. São dois critérios para a escolha da revelação: o jogador precisa ter idade olímpica (nascidos até o final de 1997) e ter completado 19 jogos pela primeira vez no Nacional. Os três com as melhores médias durante a competição vão para a votação.