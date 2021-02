Renato Gaúcho é o preferido do Atlético em eventual sucessão de Sampaoli

Renato Gaúcho pode ser o substituto de Sampaoli no Galo (foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Renato Gaúcho

O Atlético ainda não sabe secontinuará no clube para a próxima temporada, mas age nos bastidores em busca de um substituto. E um dos alvos do clube alvinegro é, multicampeão pelo Grêmio nos últimos anos.O Superesportes confirmou a informação do Hoje em Dia sobre o interesse do Atlético em Renato Gaúcho. Nesta sexta, a Rádio da Massa informou que o treinador está apalavrado com o alvinegro.A reportagem apurou que as conversas ainda não estão em estágio final para que o treinador seja o substituto de Jorge Sampaoli.No entanto, o nome de Renato Gaúcho é o favorito para o órgão colegiado doAs negociações só avançarão se Jorge Sampaoli pedir a rescisão contratual ao clube para assumir o comando do, da França.Ele é cotado para substituir o português André Villas-Boas, demitido recentementeNos bastidores do, a saída de Sampaoli é dada como certa. O treinador, no entanto, quer finalizar o Campeonato Brasileiro antes de se posicionar sobre o interesse francês.A rescisão do argentino poderá gerar R$ 4 milhões aos cofres do Galo.Procurado pelo Superesportes, o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, se posicionou sobre o futuro de Jorge Sampaoli e o nome de Renato Gaúcho.“Contamos com Sampaoli para 2021. Não fizemos nenhum contato com nenhum treinador, muito menos com um treinador que está disputando vaga na Libertadores e terá em poucos dias disputa da final da Copa do Brasil. Acredito que nenhum treinador nessa situação aceitaria um convite. Muito menos nosso diretor, tão competente e experiente, iria contactar um treinador que está nessa situação”.Renato Gaúcho tem contrato com o Grêmio até o fim do Campeonato Brasileiro (28 de fevereiro), mas deve ficar no clube gaúcho até a decisão da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, em 7 de março.O Grêmio ainda não se sentou com Renato para tratar da renovação, o que abre brecha para o Atlético.No Galo, o treinador contaria com o aporte milionário dos “4 R’s” (Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador) em busca de reforços para montar um time capaz de conquistar títulos em 2021.