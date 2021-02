Só o Galo não se ajuda e deixa escapar chance

No 0 a 0 com o Fluminense no Maracanã, em que o alvinegro vacilou na briga pelo Brasileiro, Vargas foi um dos mais fracos tecnicamente (foto: PEDRO SOUZA/ATLÉTICO)



Depois do empate do Flamengo com o Bragantino por 1 a 1 e da derrota do líder, Internacional, para o Sport por 2 a 1, a expectativa era de que o Atlético fosse mais eficiente no duelo com o Fluminense para manter viva a possibilidade de conquistar o título brasileiro. No entanto, o time de Jorge Sampaoli – elogiado em todo o país pela postura ofensiva – voltou a falhar no setor de ataque no Maracanã, deixando mais uma vez sua torcida frustrada com o morno empate por 0 a 0. Se tivessem vencido, os mineiros reduziriam de 6 para 3 pontos a diferença para os gaúchos.

A três rodadas para o fim, a conquista nacional só vem para o lado de Minas se houver uma combinação difícil de resultados. O empate no Rio não chega a ser desastroso diante do tropeço dos adversários. Porém, mais do que torcer contra o Colorado e o rubro-negro, o Galo vem pecando exageradamente ao vacilar na reta decisiva da Série A, justamente quando a equipe deveria ser mais regular. Na rodada anterior, os comandados de Sampaoli foram derrotados pelo Goiás por 1 a 0, em Goiânia.





A exemplo do que ocorreu contra Internacional, o Fluminense é mais um adversário diante do qual o Galo não conseguiu nenhuma vitória na competição. No turno, os cariocas surpreenderam ao segurar o 1 a 1 no Mineirão, num momento em que o alvinegro ainda imprimia todo seu bom futebol, que ficou em evidência nas rodadas iniciais.





Apesar dos mais de 65% de posse de bola, o Galo quase saiu derrotado do Maracanã. Mas coube ao goleiro Everson – que teve suas contas de rede social invadidas ao longo da semana e foi execrado por parte da torcida por falhas ao longo do ano – salvar o alvinegro com duas defesas sensacionais nos últimos cinco minutos.





No restante do jogo, o que se viu foi o time visitante ocupar o campo rival, porém sem nenhuma objetividade: “Temos que terminar melhor as jogadas. Estamos dominando, mas não aproveitamos no último terço. Não tem o que falar. O Fluminense veio para ganhar, briga por Libertadores e tem um time muito jovem. Estamos brigando até o fim. A história do Galo diz isso e agora é trabalhar esses dois dias para fazermos os gols contra o Bahia”, analisou o lateral-esquerdo Guilherme Arana.





O jogo não foi dos melhores tecnicamente, com poucas chances efetivas de gol, muita marcação no meio-campo e discussão entre os atletas. Sampaoli mais uma vez apostou no trio de ataque formado por Savarino, Sasha e Vargas, mas nenhum deles assustou o bom goleiro Marcos Felipe. Hyoran também fez jogo muito aquém do esperado. Ídolo da torcida, Diego Tardelli atuou por alguns minutos, mas sem incomodar a defesa carioca.

AUTOCRÍTICA





Sampaoli admitiu a baixa contundência atleticana. "Nos falta convicção e melhor decisão para completar as situações que o time gera. Em casa, somos uma equipe muita decisiva. Mas fora falta um pouco de agressividade. Acredito que o time é muito jovem, e quando disputamos contra grandes concorrentes, tudo fica mais difícil".





Ele fez crítica ao futebol pouco vertical de seus comandados. "A nossa maior dificuldade é quebrar a última linha do rival. Poderíamos ter gerado mais chances de gol contra um time que vinha bem. Rodamos durante muito tempo a área do Fluminense, mas faltou convicção para matar a partida".





Diante do Bahia, sábado, às 19h, no Mineirão, o Atlético não contará com o volante Allan, que levou o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Jair volta depois de cumprir suspensão e deve reassumir a vaga no meio-campo.

















Inter perde em casa com um expulso





O Internacional tropeçou ontem no Beira-Rio, interrompendo uma sequência de 12 partidas de invencibilidade no Brasileiro. O líder da competição foi batido por 2 a 1 pelo Sport, numa rodada em os quatro primeiros colocados não venceram. O triunfo sobre o líder ajudou a equipe pernambucana a se afastar do grupo que briga contra o rebaixamento.





A expulsão de Uendel aos 25 minutos desestabilizou o Colorado, que viu os visitantes abrirem o placar num contra-ataque finalizado por Marcão, aos 37min. Mas o gol não tirou o ânimo do Inter, que permaneceu no campo do adversário e conseguiu o empate, aos 40min, após belo chute de Patrick.





Mas o incrível primeiro tempo ainda reservaria mais uma surpresa. Aos 49, Patric cruzou e a bola deu a impressão de que sairia, mas Júnior Tavares acreditou no lance, ao contrário da zaga gaúcha, e passou para a finalização certeira de Dalberto: 2 a 1 Sport.





Em quarto, o São Paulo escapou por um triz de ser derrotado no Morumbi pelo Ceará. No primeiro jogo sem Fernando Diniz e sob o comando do interino Marcos Vizolli, o tricolor mostrou um pouco de evolução em relação, mas mesmo assim apenas empatou por 1 a 1 com o Ceará. O gol dos visitantes saiu numa falha do goleiro Tiago Volpi ao tentar driblar Léo Chu, aos 47min do segundo tempo, com Luciano garantindo a igualdade aos 51.





Em um confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza fez valer o fator casa e passou por cima do Vasco ao ganhar por 3 a 0 na Arena Castelão. Igor Torres, Wellington Paulista e David marcaram para a equipe cearense. O cruzmaltino, que não vence há quatro rodadas, abre a zona de degola do Brasileirão.





No Itaquerão, num duelo cheio de reviravoltas, Corinthians e Athletico empataram por 3 a 3. Mosquito abriu o placar para os paulistas, Abner igualou para os visitantes, o Timão passou à frente de novo, com Gabriel, e Canesin fez o 2 a 2. Na segunda etapa, Mosquito marcou outra vez, mas Vitinho balançou as redes para o time paranaense.