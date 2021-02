Site francês garante que Sampaoli, do Atlético, quer dirigir o Marseille

Treinador pode deixar o Galo e assumir clube europeu (foto: Pedro Souza/Atlético )





O site RMC Sports, da França, publicou nesta segunda-feira que o técnico Jorge Sampaoli, do Atlético, quer se transferir para o Olympique de Marseille. A reportagem ouviu uma fonte próxima ao argentino que garantiu o interesse na mudança para a Europa.

No dia 4 deste mês, o Superesportes revelou que o treinador foi apresentado ao projeto do OM . O RMC Sports confirmou o que a reportagem havia informado e avançou alguns pontos.





"Até o momento, as discussões têm se concentrado principalmente na disponibilidade de Sampaoli, na sua vontade de vir (para a França) ou não e no plano de esportes do clube olímpico. Nenhuma negociação financeira ou contratual foi iniciada ainda. Mas, durante as discussões com o OM, o ex-técnico da Argentina disse ao clube de Marselha que está pronto para enfrentar este desafio na França, e que "quer vir para Marselha". Uma chegada não ocorreria antes de março", publicou o site.





De acordo com o RMC Sports, Sampaoli é a prioridade do Olympique de Marseille, "que contactou vários treinadores após a saída de André Villas-Boas na semana passada".





Apesar da possibilidade de sair, Sampaoli participa ativamente da montagem do Atlético para a temporada 2021. O treinador aprovou as chegadas de Hulk e Dodô.





Sampaoli começou a rever seu futuro no dia dos protestos de uma torcida organizada, antes do jogo contra o Santos, em 26 de janeiro. Os torcedores ameaçaram até invadir a Cidade do Galo. Sampaoli foi um dos alvos. Depois disso, o argentino revelou descontentamento a pessoas próximas.





Sampaoli tem contrato com o Atlético até 2021. A multa para demissão ou quebra contratual girava em torno de 2,5 a 3 milhões de euros (R$ 16,3 milhões e R$ 19,5 milhões), segundo revelou o então vice-presidente do Galo, Lásaro Cândido da Cunha, no ano passado. Neste ano, o valor baixou.





Caso decida não permanecer no clube, Sampaoli pode buscar um acordo com os investidores Rafael e Rubens Menin (MRV), que ajudam no pagamento do salário do argentino. O colegiado que administra o Atlético, por outro lado, tem a intenção de ampliar o contrato com o comandante até o fim de 2022.