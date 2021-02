Atlético seca adversários antes de jogo contra o Fluminense

O Galo, de Savarino, tem chances reduzidas no Campeonato Brasileiro, mas segue à caça do Flamengo e do Internacional (foto: Pedro Souza/Atlético)

Se no meio da semana passada o Atlético atuou primeiro e depois ficou torcendo contra o líder do Campeonato Brasileiro, Internacional, e o vice-líder, Flamengo, na 35ª rodada, que começou ontem, a ordem se inverte. O time entrará em campo já sabendo os resultados dos dois principais concorrentes ao título. Havendo sorte, isso pode dar mais tranquilidade aos jogadores, depois de vexatória derrota por 1 a 0 para o Goiás, em Goiânia.Não que a ordem dos jogos mude muito a situação do Galo. Em terceiro lugar, a seis pontos do primeiro colocado e a quatro do segundo, a obrigação é vencer todos os duelos e torcer por tropeços dos rivais, que se enfrentarão na 37ª rodada, em 21 de fevereiro.Assim, além de “secar” os concorrentes, o time precisa se reabilitar de qualquer forma no próximo compromisso, quarta-feira, às 21h30, contra o Fluminense, no Maracanã. Hoje, às 20h30, o Flamengo visita do Bragantino, e também na quarta-feira, só que às 19h, o Inter recebe o Sport.Para o técnico Jorge Sampaoli, o importante é a equipe alvinegra nunca se abater, ainda que não dependa de suas próprias forças para ser campeão. “Temos de pensar no próximo jogo, jogar melhor. Não podemos nunca nos abater, isso seria não respeitar o escudo, a camisa, que é tão importante para nós. Todo jogo que defendermos a camisa do Atlético será com zero abatimento e muita busca”, garantiu o treinador, ainda na capital goiana.Ontem pela manhã, ele comandou mais um treinamento rumo à partida com o tricolor carioca, o que se repetirá hoje, também no período vespertino. Amanhã, a atividade será à tarde, com a preparação sendo fechada na manhã de terça-feira e a viagem para o Rio à tarde.No jogo de quarta-feira o treinador não poderá contar com o volante Jair, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Ele não deve promover grandes mudanças, mas, se quiser, poderá usar o atacante Diego Tardelli, que entrou no segundo tempo em Goiânia depois de seis meses sem atuar devido a cirurgia no tornozelo direito para correção de lesão sofrida em jogo-treino contra o América, em 14 de julho, na Cidade do Galo.O jogador, cujo contrato se encerra neste mês, ficou feliz em voltar a jogar, mas não com o resultado. E sabe que o Galo precisa fazer mais em campo do que fez contra o Goiás e ainda torcer por resultados favoráveis."Eles (do Goiás) jogaram por uma bola, depois ficaram o tempo todo lá atrás. A gente teve posse de bola, tentamos de todos os jeitos, de todas as formas, mas, infelizmente, o gol não saiu, não conseguimos a vitória. Agora, vamos secar um pouquinho nossos rivais. Vamos levantar a cabeça, o campeonato ainda não acabou, ainda tem muita coisa para rolar. Vamos seguir em frente”, disse o jogador, de 35 anos, cuja permanência é muito difícil, especialmente após a chegada do também atacante Hulk, que terá de esperar a abertura da janela de transferências internacionais, em 1º de março, para estrear.Sem Jair, Sampaoli pode optar por escalar apenas um volante, no caso Allan, ou colocar Alan Franco. No último jogo ele escalou o Atlético com três zagueiros, mas desfez o esquema na etapa final.