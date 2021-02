TV argentina revela o que o River quer para liberar Nacho para o Atlético

Armador é um dos destaques do River Plate (foto: Juan Mabromata/AFP)

A TyC Sports, da Argentina, noticiou nessa terça-feira (9/2) que orechaçou a primeira proposta dopore fez uma contraproposta. Agora, a emissora trouxe os pedidos do time de Buenos Aires para liberar o armador de 31 anos.



O River aceitou o valor oferecido pelo Galo, que seria cerca de US$ 8 milhões (R$ 42 milhões), segundo a TyC Sports.



Contudo, o time argentino quer receber a primeira cota com uma porcentagem maior do total, sendo as parcelas seguintes reduzidas.



Ainda de acordo com a TV argentina, o River pretende receber bônus caso o armador atinja um determinado número de jogos pelo Atlético na primeira temporada.



Como ele deve chegar ao Galo com status de grande reforço, provavelmente será titular.



O canal argentino informa que a negociação está muito perto de ser concluída. Dos R$ 42 milhões, o River ficará com 70%, o Gimnasia terá direito a 25% e Nacho receberá 5%.



Gallardo admite saída



Em entrevista coletiva, o técnico Marcello Gallardo admitiu que Nacho quer se transferir para o Brasil.



"Nacho Fernández tem uma proposta do Brasil e realmente está sendo avaliada. Ele tem desejo de sair. Já teve essa possibilidade anteriormente. Para nós, foi um jogador fundamental dentro do nossa gestão. Se ele tem o desejo de sair e os clubes se colocarem de acordo, Nacho Fernández será um dos jogadores que nos deixará neste mercado de transferências", disse.