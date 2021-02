Atlético agora está de olho na vaga direta

Para o volante Allan, Galo tem de buscar os três pontos no Maracanã: %u201CIr com pensamento positivo de vencer, para a gente seguir entre os quatro primeiros%u201D (foto: Pedro Souza/Atlético %u2013 11/8/20) Com quatro jogos a disputar no Campeonato Brasileiro, o Atlético ainda sonha com o título, mas se concentra mesmo em garantir o objetivo mais palpável no momento, a vaga na fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América. Ficará bem próximo disso se vencer o Fluminense, amanhã, às 21h30, no Maracanã, pela 35ª rodada. Se triunfar, abrirá sete pontos sobre o tricolor das Laranjeiras, quinto colocado, quando faltarão nove a serem disputados.

Terminar no G-4 evita possibilidades de eliminação precoce nos mata-matas preliminares, permitindo que comissão técnica e diretoria tracem planos com mais tranquilidade. Além disso, dará cerca de 40 dias de preparação até a estreia na competição continental, cuja etapa de chaves está marcada para começar na semana de 21 de abril. No caso de entrar antes, a disputa vai se iniciar na semana de 10 de março.

“A gente tem acompanhado a temporada que o Fluminense está fazendo, eles têm feito bons jogos, e vão jogar no Maracanã. Mas temos de ir com pensamento positivo de vencer, para a gente seguir entre os quatro primeiros, o que é muito importante”, afirma o volante Allan, cujo último clube no Brasil antes do Atlético foi justamente o carioca, adversário de amanhã.





Segundo ele, ainda que não dependa só de si para ser campeão, o Galo continuará buscando ter o melhor aproveitamento possível no Brasileiro. Depois do Fluminense, o time recebe o Bahia, sai para pegar o Sport e encerra a disputa diante do Palmeiras, no Mineirão.





“Queremos ganhar os últimos quatro jogos. Não vamos ficar fazendo cálculos como antes. Aí, vamos direto para a fase de grupos da Libertadores. E, quem sabe, também brigar pelo título do Brasileiro, dependendo de outros resultados”, argumenta o camisa 29.





Apesar de citar o desejo de ser campeão, Allan deixou claro, durante entrevista que concedeu na tarde de ontem na Cidade do Galo, que já pensa mesmo na temporada 2021. Outros atletas têm postura parecida, ainda que ninguém jogue a toalha antes de a competição ser definida.





“O ano de 2020 foi complicado, pois teve mudanças de treinador, mudanças de forma de trabalhar. Falando individualmente, estou longe da minha alta performance. Mas estou aprendendo coisas novas, estou tendo mais conhecimento de jogo para, no ano que vem, jogar melhor”, declara ele, para quem a tendência é estar mais completo a cada ano. “Tenho de me adequar ao perfil que o treinador gosta. Já tenho muito conteúdo, neste um ano adquiri muita coisa positiva. Para 2021 vou voltar melhor, sem oscilar tanto. Quero continuar trabalhando e evoluindo.”





O problema é que não está confirmada a permanência do técnico Jorge Sampaoli, que teria proposta para comandar o francês Olympique de Marseille. “Estou bem por fora (do assunto). Claro que a gente ouve boatos, mas ele não falou nada conosco, não teve nada confirmado. O trabalho no dia a dia continua, a gente confia muito nele. Se ficar, será para nos ajudar, pois o time está evoluindo, entendendo melhor o estilo dele”, pondera Allan.





Definição

Nesta terça, pela manhã, Sampaoli comandou o último treino antes da viagem para o Rio. Um desfalque certo é o volante Jair, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo.





No primeiro turno, Atlético e Fluminense empataram por 1 a 1 no Mineirão. Caio Paulista abriu o marcador para os cariocas, aos 19min de partida, com Guilherme Arana empatando aos 6min da etapa final. Naquela oportunidade, Odair Hellmann era comandante do tricolor. Desde dezembro, porém, o treinador se transferiu para o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, sendo substituído pelo ex-volante Marcão.





Enquanto isso...





Papai de novo

(foto: Twitter/Reprodução)

Nasceu, nessa segunda-feira, o quarto filho do técnico Jorge Sampaoli – o segundo com Paula Valenzuela, esposa do argentino, que deu à luz a Bento em uma maternidade em Belo Horizonte. O treinador conheceu no Chile a companheira, com quem teve León, nascido em setembro de 2019. Os outros dois filhos do treinador, Alejandro e Sabrina, moram em Casilda, município localizado na província de Santa Fé, na Argentina.