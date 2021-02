Sondado pelo Olympique de Marseille, Sampaoli está perto do 'fico'

Com Sampaoli, Galo foi campeão mineiro e chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, mas caiu de rendimento na reta final (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A PRESS 9/3/20)



O futuro de Jorge Sampaoli vem sendo bastante discutido desde o mês passado, quando foi noticiado, na França, o interesse do Olympique de Marseille na contratação do técnico do Atlético. A tendência, porém, é de permanência, tanto que ele já procurou o proprietário do imóvel onde mora, em Lagoa Santa, propondo a renovação de contrato por pelo menos seis meses.

O argentino e a família estão bem instalados em confortável casa localizada no mesmo condomínio no qual morava Ronaldinho Gaúcho, ao custo de R$ 25 mil por mês de aluguel. Além disso, tem dois bebês, o mais novo recém-nascido, e uma mudança de país agora demandaria quebra da rotina que o permite se concentrar no trabalho, além da necessidade de adaptação para todos os familiares.

O argentino tem acerto com o Galo até dezembro e a atual diretoria já sinalizou o interesse em estender o compromisso ao menos até o fim de 2022 e tem atendido aos pedidos do treinador, que não são poucos: as últimas contratações foram do lateral-esquerdo Dodô e do atacante Hulk.





Com esses, já são 13 atletas contratados desde a chegada de Sampaoli à Cidade do Galo, há pouco menos de um ano. A lista inclui ainda o goleiro Everson, o lateral-direito Mariano, os zagueiros Bueno e Junior Alonso, o volante Alan Franco, o armador Zaracho e os atacantes Keno, Marrony, Sasha e Vargas. Já o volante Leo Sena foi negociado logo no início da temporada, emprestado ao Spezia-ITA. Com tantas demandas atendidas, não faria sentido abrir mão do trabalho em 2021, quando ele espera ter uma equipe mais competitiva. Mas isso não o faz cravar a permanência.





“Os interesses que surgem são isso, interesse. E o meu, neste momento, é que o Atlético esteja no nível o mais acima possível. Tenho muita esperança de que este time novo, que formamos há pouco tempo, tenha a possibilidade de concretizar alguma coisa que seja importante para o clube”, afirmou Sampaoli, quando questionado, na quarta-feira, depois do 0 a 0 com o Fluminense, no Rio, sobre a possibilidade de aceitar convite para ir para algum clube europeu. “Para mim, a única coisa que interessa é que o time tem três jogos importantes de agora até o final (do Campeonato Brasileiro) e que ganhemos as três partidas.”





Multa





No contrato do argentino com o Galo há multa rescisória, que hoje não ultrapassaria R$ 5 milhões, segundo fontes do clube. Para uma grande agremiação europeia, como o Olympique, não haveria dificuldade em pagá-la.





Além disso, o treinador ficou insatisfeito com protesto de membros de uma torcida organizada antes do jogo com o Santos, em 26 de janeiro, contra a queda de rendimento do time, que não aproveita chances de se aproximar da liderança do Campeonato Brasileiro. O empate no Maracanã, quarta-feira, foi mais uma chance desperdiçada, irritando os torcedores.





Se deixar o Atlético logo depois do Campeonato Brasileiro, que termina no dia 25, Sampoli ficaria marcado como um treinador que fez o clube gastar muito para atender aos seus pedidos, mas não conseguiu fazer o time render como esperado. Para completar, manterá a pecha de não conquistar títulos nos clubes em que trabalha.

Atleticanas

» Foco no Galo

Na mira do Valladolid, clube espanhol presidido pelo ex-jogador Ronaldo, o atacante Marrony não nega o desejo de atuar na Europa. Porém, garante que está concentrado em ajudar o Atlético neste final de Brasileiro. “Todo mundo sabe que estamos passando por um momento em que temos que focar ao máximo, (jogar na Europa) é um sonho de qualquer jogador, mas meu foco é apenas ajudar o Galo”, disse.





» Novo comando na base

Erasmo Damiani é o novo gerente das categorias de base do Atlético, substituindo Júnior Chávare, demitido no início de fevereiro. Ele já foi apresentado a atletas e funcionários e inicia hoje os trabalhos. Tem passagens por Palmeiras, Figueirense, Athletico, CRB e Internacional, em que trabalhou com Rodrigo Caetano, atual diretor de futebol do Galo. Também ganhou medalha de ouro pela Seleção Brasileiro na Olimpíada do Rio’2016, como coordenador de base da CBF.