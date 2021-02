Anderson fica no Coelho, pelo menos até dezembro

Zagueiro que se destacou na Série B teve contrato renovado até o fim do ano (foto: João Zebral /América 26/10/20)

Dos atletas que ficam sem contrato neste primeiro semestre, o zagueiro Anderson é o primeiro a ter a permanência no CT Lanna Drumond garantida. O jogador, de 25 anos, teve o vínculo estendido automaticamente com o América até dezembro em função de ter alcançado metas de produtividade estabelecidas quando foi contratado, segundo a assessoria de imprensa do clube. Contratado do Bahia há nove meses, ele tinha permanência garantida até maio. Pouco acionado em seus primeiros meses no clube, o defensor mereceu chances do técnico Lisca a partir da lesão de Eduardo Bauermann, em setembro, ainda no início da disputa da Série B.

Como se saiu bem, continuou como titular mesmo com a recuperação do companheiro. Foram 33 partidas e três gols marcados com a camisa americana. Assim, o América conta tem garantidos como defensores de áreas os dois citados e o prata da casa Messias. Além deles, Lisca conta com Sabino, além de jovens como Heitor, Luisão e Rodolfo.





Agora, precisam ser definidas as situações de Arthur e Joseph, cujos empréstimos por Cruzeiro e Capivariano vão até maio. Se eles não estiverem nos planos podem até ser liberados antes do início das competições de 2021, em 28 de fevereiro. Outros jogadores cujos contratos se encerram agora são os armadores Felipe Azevedo, Guilherme e Marcelo Toscano; e o atacante Neto Berola. De todos, o único que terminou a temporada como titular foi Felipe Azevedo, mas o fato de ter 34 anos pode pesar na decisão da diretoria sobre a renovação.





Além de definir a permanência de atletas, a diretoria segue buscando contratações. Até o momento nenhum nome foi anunciado, mas a intenção é que haja novidades até o dia 15, quando está prevista a reapresentação do grupo principal. Enquanto isso, desde segunda-feira, 23 atletas que entraram em recesso antes do fim da Série B trabalham no CT Lanna Drumond. Eles devem formar a base do time que vai estrear no Campeonato Mineiro, contra o Boa, no Independência, pela primeira rodada do Estadual.