Cavichioli avalia América após vice, mas comemora ano: 'Vamos mais longe'

Para o goleiro Matheus Cavichioli, o América poderia ter feito mais, mas enalteceu o esforço da equipe (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





O América viu o tricampeonato da Série B escapar nos critérios de desempate. Apesar da vitória sobre o Avaí (2 a 1), a Chapecoense superou o Confiança por 3 a 1 e ficou à frente no saldo de gols: 21 a 20. Em suas redes sociais, o goleiro Matheus Cavichioli disse que o elenco alviverde poderia “ter feito mais” durante a competição, porém, valorizou a boa temporada do clube. E depois da partida, na sexta-feira, o técnico Lisca fez um desabafo, afirmando que o América foi muito prejudicado pela arbitragem durante o Campeonato Brasileiro da Série B.





“Reclamações a fazer? Muitas. Cobrança? Várias, de todos os lados, inclusive de nós mesmos. Poderíamos ter feito mais? Certamente que sim. Porém, a total certeza de que construímos um trabalho honesto. Não é se contentar com o pouco que conquistamos, e sim valorizar toda e qualquer conquista. Obrigado a todos pelos incentivos e, principalmente, pelas cobranças; de alguma forma sempre me fizeram crescer. Sozinhos vamos mais rápido; juntos vamos mais longe”, escreveu em seu Instagram o goleiro Cavichioli.





Mesmo sem garantir o título da Segunda Divisão, o Coelho conquistou o maior objetivo da temporada: o acesso à elite do futebol nacional. O América ainda fez uma campanha histórica na Copa do Brasil, chegando às semifinais após triunfos sobre Corinthians e Internacional. O clube agora muda o foco para a temporada 2021. Com a renovação de Lisca, o América trabalha para a chegada de reforços. Os nomes de Alan Ruschel, da Chapecoense, Lucas Crispim e Wálber, do Guarani, e Pedrinho, do Oeste, estão na mira do Coelho.





Há de se ressaltar que o clube ainda passará por eleições presidenciais ao fim de fevereiro, em data a ser definida. O atual presidente, Marcus Salum, disse, após o vice-campeonato da Série B, que não será candidato à reeleição.





DESABAFO DE LISCA

Em pronunciamento depois da partida, o técnico Lisca enalteceu a atuação da equipe e disparou contra a arbitragem. Getúlio, autor do gol de honra do Leão, estava impedido no momento em que recebeu o cruzamento de Iury.





“Jogamos um bom jogo hoje (sexta-feira), bem diferente das últimas partidas. Acesos, entregues, buscando o gol o tempo inteiro. Merecemos a vitória. Mais uma vez, fomos prejudicados pela arbitragem. Parabéns, seu Flávio Rodrigues (árbitro), seu Evandro de Melo Lima (assistente número 2), que era o bandeira. Com toda calma, não vou gritar, não vou fazer escândalo nenhum, mas o gol do Getúlio estava impedido. Acabei de ver ali.”





A bronca de Lisca não se resumiu a América x Avaí. O técnico também criticou Anderson Daronco, árbitro de Chapecoense x Confiança, pelo pênalti assinalado nos acréscimos na etapa final. No lance, o volante Madison derrubou o atacante Bruno Silva. “Seu Anderson Daronco, meu amigo, meu conterrâneo. Eu vi o pênalti que o senhor apitou agora, aos 52 minutos, para a Chapecoense. Que vergonha. O senhor tem que ter vergonha do que o senhor está fazendo na carreira. Que pena que você fez isso.”





Lisca ainda relembrou um lance prejudicial ao Coelho no confronto direto com a Chape, pela 30ª rodada, no Independência, em 20 de dezembro. O atacante Ademir teve um gol mal anulado aos 49min do segundo tempo por Anderson José de Moraes Coelho, assistente número 1 da árbitra Edina Alves Batista. O empate por 2 a 2 impediu o time mineiro de se isolar no topo da classificação.





“E vamos cumprimentar também a dona Edina, e o senhor Anderson José. A árbitra e o bandeirinha do jogo nosso contra a Chapecoense. Eu gostaria que todos os sites e canais de comunicação botassem o gol que foi anulado nosso aqui, aos 49 do segundo tempo. O Ademir estava atrás da linha da bola e atrás de um jogador ainda. Então, foram mais de oito erros. Hoje, erro aqui, erro lá, decisivo para a Chapecoense.”





Sobrou até para Leonardo Gaciba, presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol. “Seu Gaciba, abandona, velho! Tu não tem condição nenhuma de dirigir nada. Teu quadro de árbitros foi uma vergonha”, disse Lisca. “Vocês decidiram o campeonato da Série B para um time. Erros em cima de erros, e mais erros. Botaram, pediram desculpa, botaram nota na Conaf. E agora, meus amigos? E agora, seu Dewson, que fez aquela palhaçada aqui contra o Cruzeiro? E agora, gente? Quem vai pagar essa conta?”, complementou.