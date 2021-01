Atlético enfrenta o Fortaleza confiante no retrospecto como mandante

Eduardo Sasha é o provável substituto de Keno, que rompeu os ligamentos do cotovelo e está afastado (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)





A seis jogos do fim do Campeonato Brasileiro, o Atlético encara mais uma “decisão” na busca pelo sonhado segundo título nacional. Hoje, o Galo tenta se impor diante do Fortaleza, a partir das 17h, no Mineirão, em duelo pela 33ª rodada. Melhor mandante da Série A, o alvinegro tem o “fator casa” como trunfo contra o adversário, ameaçado de rebaixamento.





Na quarta posição do Campeonato Brasileiro, o Atlético soma 57 pontos, apenas um abaixo de Flamengo e São Paulo, segundo e terceiro colocados, e a cinco de distância do líder, Internacional. Considerado um dos favoritos ao título devido ao alto investimento para a temporada, o Galo apresentou campanha irregular como visitante ao longo da competição: cinco vitórias, três empates e oito derrotas – aproveitamento de 37,5%. No entanto, o desempenho no Mineirão mantém a equipe de Jorge Sampaoli na briga pela taça. Foram 12 triunfos, três empates e só um revés em casa – aproveitamento de 81,25%.





O Atlético vem de vitória por 2 a 0 sobre o Santos, em jogo adiado pela 28ª rodada. Na partida, Keno rompeu os ligamentos do cotovelo esquerdo e virou desfalque na ponta esquerda alvinegra por tempo indeterminado. O técnico Jorge Sampaoli tem nove opções no elenco para substituir o atacante, artilheiro da equipe no Brasileiro, com 10 gols. São eles: Marrony, Diego Tardelli, Marquinhos, Eduardo Sasha, Eduardo Vargas, Dylan Borrero e Matías Zaracho.





A tendência é que Sampaoli não mexa na formatação da equipe e eleja um jogador constantemente utilizado no Brasileiro. A opção mais provável é Eduardo Sasha, que já atuou na ponta esquerda em outros momentos da carreira. Dessa forma, o comando de ataque voltaria a ficar a cargo de Eduardo Vargas, reserva no jogo contra o Santos. A provável escalação do Atlético tem Everson; Guga; Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan e Hyoran; Savarino, Sasha e Vargas.





O adversário





Enderson com COVID-19





O Fortaleza está na 17ª colocação do Brasileiro, na zona do rebaixamento, com 35 pontos. A principal ausência no Leão é a do técnico Enderson Moreira, com COVID-19. O treinador foi internado na capital cearense, mas o quadro é estável. O auxiliar Léo Porto comandará o time tricolor à beira do gramado. Outros desfalques em Belo Horizonte são o zagueiro Paulão e o volante Juninho, suspensos. Wanderson é opção na zaga, e Felipe deve entrar no meio-campo.





Atlético x Fortaleza





Atlético

Everson; Guga; Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan e Hyoran; Savarino, Sasha

e Vargas





Técnico:

Jorge Sampaoli





Fortaleza

Felipe Alves, Gabriel Dias, Jackson, Wanderson e Carlinhos; Felipe, Ronald e Mariano Vázquez; David, Osvaldo e Wellington Paulista





Técnico:

Léo Porto (auxiliar)





33ª rodada do Campeonato Brasileiro





Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte

Horário: às 17h

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

TV: Premiere