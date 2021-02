América prepara o time B para a estreia do Campeonato Mineiro

Na reapresentação no América, que se prepara para o Estadual, um dos atletas foi o goleiro Jori (foto: JUAREZ RODRIGUES/EM/D.A PRESS %u2013 26/7/20)

Ainda lamentando a perda do título da Série B do Campeonato Brasileiro, o América já começou a pensar nas competições de 2021. Parte do grupo se reapresentou na manhã de ontem no CT Lanna Drumond e iniciou a preparação para os primeiros compromissos da nova temporada, que serão pelo Campeonato Mineiro. Ainda lamentando a perda do título da Série B do Campeonato Brasileiro, o América já começou a pensar nas competições de 2021. Parte do grupo se reapresentou na manhã de ontem no CT Lanna Drumond e iniciou a preparação para os primeiros compromissos da nova temporada, que serão pelo Campeonato Mineiro.





Os 23 que começaram a treinar sob o comando do auxiliar Márcio Hahn tiveram férias antecipadas, iniciadas em 15 de janeiro. Assim, deverão ser a base da equipe que vai estrear diante do Boa, em 28 de fevereiro, no Independência, pela primeira rodada do Estadual.





Os outros atletas ficam descansando até o dia 15, quando iniciarão a pré-temporada. Assim, não devem estar presentes no jogo inaugural, à exceção, talvez, do goleiro Matheus Cavichioli, cuja preparação física é diferente.





Se ele não puder jogar, uma das opções é Leo Lang, de 22 anos, que está treinando sob o comando do preparador Sílvio Jardim ao lado de Jori e Róbson.





“A comissão técnica traçou estratégia muito bem pensada. Vamos chegar fortes e com jogadores descansados na estreia. Quem estava de folga já descansou e agora trabalha forte. E quem ficou até o final da Série B descansa agora. Vamos chegar na estreia com uma força legal e com todos descansados também”, argumenta Lang.





Ele comemora o fato de a comissão técnica comandada por Lisca ter sido mantida. Segundo Lang, isso será importante para que o América tenha sucesso em 2021. “A expectativa é fazer um bom trabalho, como foi em 2020. E a permanência da comissão é importante, você não tem de começar o trabalho do zero”, diz o goleiro, que revela a ambição do Coelho para os desafios que começam em menos de um mês: “Vamos nos doar, nos dedicar, para brigar por coisas legais em 2021. Queremos mais do que só permanecer na Série A”.





ELEIÇÕES O América passará por eleições em 22 de fevereiro e os conselheiros estão se articulando para eleger o novo Conselho de Administração e o presidente desse órgão, que efetivamente toma as decisões.





Uma das primeiras providências é definir o novo diretor de futebol. Desde a saída de Paulo Bracks, em 31 de dezembro, Fred Cascardo, responsável pelas categorias de base, exerce a função interinamente.





O novo diretor e também a nova diretoria buscarão reforçar a equipe para fazer papel ainda melhor em 2021, quando o time foi vice-campeão da Série B e semifinalista da Copa do Brasil. Além disso, terão de definir a situação de alguns jogadores cujos contratos terminam deste mês até maio: o lateral-direito Daniel Borges, os zagueiros Anderson, Joseph e Arthur, os armadores Marcelo Toscano, Felipe Augusto e Felipe Azevedo, e os atacantes Calyson e Neto Berola.









QUEM SE APRESENTOU





» Goleiros

Jori, Leo Lang e Robson





» Laterais-direitos

Ronaldo e Thalys





» Zagueiros

Arthur, Heitor, Luisão e Rodolfo





» Laterais-esquerdos

Carlos Junio e Lucas Luan





» Volantes

Matheus Santos, Renan Gomes e Sabino





» Meias

Gustavinho, João Gabriel e Lucas Gabriel





» Atacantes

Carlos Alberto, Goldeson, Kawê, Mario Victor, PH e Vitinho