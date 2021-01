Cruzeiro espera resolver imbróglio de Dedé antes de audiência na Justiça

Dedé cobra R$35 milhões na Justiça do Trabalho (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) Recentemente, o clube se comprometeu a pagar, em 60 parcelas de janeiro de 2022 a dezembro de 2026, R$ 25 milhões ao atacante Fred (R$ 400 mil por mês) e R$ 15 milhões ao lateral-esquerdo Dodô (R$ 250 mil por mês). O Cruzeiro espera resolver o imbróglio envolvendo o zagueiro Dedé antes da audiência, ainda sem data definida, na 48ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. O presidente Sérgio Santos Rodrigues pretende ter mais uma conversa com os empresários do jogador, Giuliano Aranda e Ubiraci Cardoso, para apresentar um possível acordo de rescisão., o clube se comprometeu a pagar, em 60 parcelas de janeiro de 2022 a dezembro de 2026, R$ 25 milhões ao atacante Fred (R$ 400 mil por mês) e R$ 15 milhões ao lateral-esquerdo Dodô (R$ 250 mil por mês).









Dedé acionou o Cruzeiro na Justiça no dia 4 de janeiro sob a alegação de que não recebe os salários integrais há dez meses, além de atrasos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), terço constitucional de férias, 13º e direito de imagem. O defensor também cobra cláusula compensatória dos meses restantes de contrato (até dezembro de 2021) e indenização por danos morais em razão de uma declaração do ex-presidente Wagner Pires de Sá sobre as lesões no joelho. Os valores totais são de R$ 35.258.058,64.





No Cruzeiro desde abril de 2013, Dedé jogou pela última vez em 19 de outubro de 2019, na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, em São Paulo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele saiu machucado para a entrada de Cacá. Desde então, foi submetido a vários tipos de tratamento, desde o conservador até o cirúrgico - procedimento realizado no Rio de Janeiro, em março, por profissionais de sua confiança.





De 2015 a 2017, Dedé já havia convivido com inúmeras lesões que o fizeram passar grande parte do tempo no departamento médico. Quando esteve em campo, mostrou-se um zagueiro forte, rápido e muito bom na bola aérea. Em 188 partidas pelo Cruzeiro, marcou 15 gols e conquistou sete títulos: dois Brasileiros (2013 e 2014), duas Copas do Brasil (2017 e 2018) e três Campeonatos Mineiros (2014, 2018 e 2019).





Valores que Dedé cobra do Cruzeiro na Justiça

Salários em atraso - R$ 13.782.000,00

Verbas rescisórias - R$ 3.390.666,66

Cláusula compensatória - R$10.500.000,00

FGTS - R$704.400,00

Reflexos incidentes sobre o 13º salário - R$1.032.000,00

Reflexos incidentes sobre 1/3 de férias - R$ 1.045.333,32

Reflexos incidentes sobre FGTS - R$ 1.053.658,66

Indenização por danos morais - R$ 3.750.0