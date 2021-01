Campanha como visitante é diferencial de concorrentes para o Atlético

Sampaoli espera melhora do Atlético jogando fora de casa (foto: Bruno Cantini/Atlético) disputados longe de seus domínios. E essa campanha irregular é fator crucial que deixa o Galo seis pontos atrás do líder São Paulo. Ano após ano, o Atlético segue com dificuldades de jogar fora de casa no Campeonato Brasileiro. Depois do empate no sufoco com o Bragantino, na última segunda-feira, o alvinegro alcançou a marca de 17 pontos conquistados em 42longe de seus domínios. E essa campanha irregular é fator crucial que deixa o Galo seis pontos atrás do líder São Paulo.





Todos os outros times do G6 são superiores ao Atlético jogando como visitante. Enquanto São Paulo, Internacional, Flamengo e Palmeiras formam o G4 das melhores campanhas fora de casa, o Grêmio é o 10°, com um ponto a mais que o Galo.

Na próxima rodada, no entanto, o Atlético terá a chance de mostrar, mais uma vez, o motivo de ter a melhor campanha como mandante no Campeonato Brasileiro. Em 14 rodadas, o Galo tem 78,5% de aproveitamento no Mineirão. Foram dez vitórias, três empates e apenas uma derrota, com 31 gols marcados e 11 sofridos.

O próximo adversário do Galo é o Atlético-GO. O Dragão é o sétimo melhor visitante do Brasileiro, com cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas nas 14 partidas disputadas longe de seus domínios.

As duas equipes se enfrentam no próximo domingo, às 18h15, no Mineirão. Em caso de vitória, o Atlético poderá aumentar suas chances de título na competição. De acordo com o departamento de matemática da UFMG, o Galo tem, atualmente, 11,8% de chance de título.

Estatísticas do G6 como visitante

São Paulo: melhor visitante (25 pontos em 15 jogos), com sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas. São 26 gols marcados e 20 sofridos

Internacional: 3° melhor visitante (22 pontos em 15 jogos), com seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas. São 19 gols marcados e 15 sofridos

Atlético: 12° melhor visitante (17 pontos em 14 jogos), com cinco vitórias, dois empates e sete derrotas. São 17 gols marcados e 25 sofridos

Flamengo: 2° melhor visitante (24 pontos em 13 jogos), com sete vitórias, três empates e três derrotas. São 20 gols marcados e 18 sofridos

Grêmio: 10° melhor visitante (18 pontos em 14 jogos), com três vitórias, nove empates e duas derrotas. São 11 gols marcados e 10 sofridos

Palmeiras: 4° melhor visitante (22 pontos em 14 jogos), com seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas. São 16 gols marcados e 13 sofridos