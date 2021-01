América recebe o Botafogo-SP em mais uma batalha pelo título da Série B

Atacante Rodolfo é esperança de gols do América diante do Botafogo-SP (foto: Divulgação/América) representa mais uma oportunidade para aproximar o Coelho do sonho do título. O América recebe o Botafogo-SP nesta sexta-feira (15), às 21h30, no Independência, em Belo Horizonte. A partida, válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro,mais uma oportunidade para aproximar o Coelho do sonho do título.









Na Série B, o América soma nove partidas de invencibilidade. Nesse período, foram sete vitórias e dois empates. O time de Lisca tem 67 pontos - um a mais que a vice Chapecoense - e segue forte na briga pelo tricampeonato.





O Botafogo-SP, por sua vez, luta contra o rebaixamento à Série C. A equipe paulista ocupa a vice-lanterna, com 33 pontos - cinco a menos que o Vitória, primeiro clube fora do Z4.





Apesar da situação desafiadora na tabela, a Pantera vive bom momento. Já são quatro jogos de invencibilidade (dois empates e duas vitórias). Na 33ª rodada, inclusive, a equipe goleou a Chapecoense, postulante ao título, por 3 a 0, em Ribeirão Preto.





Para ficar de olho





Principal concorrente do América na briga pela taça, a Chape jogará apenas no domingo (17), às 16h. O Verdão do Oeste visita o Vitória, que briga contra o rebaixamento (16°, com 38 pontos), em Salvador.





De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o América tem 68,3% de chances de ser campeão da Série B.





Desfalques e dúvidas





O clube mineiro tem quatro desfalques para o confronto. No departamento médico, o lateral-direito Diego Ferreira, o volante Flávio e o atacante Felipe Azevedo seguem em tratamento de lesões. Ademir também está fora, por ter recebido o terceiro cartão amarelo no empate com o Náutico, na 34ª rodada.





Neto Berola e Léo Passos são os principais candidatos à vaga de Ademir. Berola está respaldado por uma excelente participação na goleada por 4 a 0 sobre o Vitória, na 32ª rodada. Por sua vez, Léo Passos, titular em 11 partidas no início da Série B, perdeu espaço, mas vem sendo opção frequente saindo do banco de reservas.





Há possibilidade, ainda que remota, de que os dois sejam escolhidos para iniciar a partida. Isso porque Neto Berola está acostumado a atuar pela ponta esquerda, e Léo Passos foi acionado como ponta-direito na maior parte de seus jogos pelo América.





Do outro lado, o Botafogo-SP tem três desfalques para enfrentar o América. Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o meia Matheus Anjos e o centroavante Michel Douglas não estarão à disposição do técnico Moacir Júnior. Por sua vez, o atacante Wesley segue no departamento médico do clube.





América





Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Léo Passos (Neto Berola), Felipe Augusto e Rodolfo.

Técnico: Lisca





Botafogo-SP





Igor; Raniele, Robson, Walisson Maia e Guilherme Romão; Val, Victor Bolt e Bady; Luketa, Ronald e Judivan.

Técnico: Moacir Júnior





Motivo: 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: sexta-feira, 15 de janeiro de 2021, às 21h30

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Jucimar dos Santos Dias (BA)

Transmissão: SporTV (exceto para Minas Gerais) e Premiere FC.